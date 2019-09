Ana Palacio ve "miserable" que Javier Maroto use el nombre de Loyola "en su propio provecho"

La ex ministra Ana Palacio ha respondido a Javier Maroto, después de que en una entrevista en ABC, el portavoz del PP en el Senado citara a Loyola de Palacio para defenderse de las críticas por su empadronamiento en una pequeña localidad segoviana. Preguntado por el periodista sobre la "tramposa" maniobra de ir por la lista de Vitoria, no lograr escaño, y luego empadronarse en Segovia para ser senador y portavoz, Maroto mencionó a la ex ministra fallecida:

"Hay un antecedente, que es Loyola de Palacio, pero yo no estoy a su altura. Era una vasca de nacimiento como yo, que fue diputada por Segovia y querida como segoviana, y trabajó por todos los segovianos".

Su hermana y ex eurodiputada Ana Palacio le respondió en Twitter negando que el de su hermana constituya antecedente alguno de lo apuntado por el periodista y lamentando que Maroto use el nombre de Loyola en su provecho.

"Pida que rectifique el periodista si de un error o malentendido en el dialogo se trata. Porque falta a la verdad y usted lo sabe", dice Ana Palacio, que a continuación precisa que su hermana "fue senadora y diputada por Segovia, ganando las elecciones siempre, y en buena lid".

(3)Loyola fue Senadora y Diputada por Segovia, ganando las elecciones siempre, y en buena lid. Nada más lejos de su carácter y trayectoria que la conducta que origina la pregunta. Y de miserable sería enturbiar su memoria para propio provecho. — Ana Palacio (@anapalacio) September 1, 2019

"Nada más lejos de su carácter y trayectoria que la conducta que origina la pregunta", lamenta Palacio, que añade:

Y de miserable sería enturbiar su memoria para propio provecho.

En la entrevista, publicada este fin de semana, Maroto justifica el empadronamiento en Sotosalbos, donde reside desde después de las elecciones: "Yo vivo en Sotosalbos y mi residencia está aquí, y trabajo en el Senado, como ocurre con muchos diputados y senadores de provincias". Añade que el pueblo es "maravilloso" y apunta que lo conoce "por amigos comunes" y "el buen comer".

Maroto, designado senador por las Cortes de Castilla y León tras el empadronamiento en el pequeño pueblo segoviano, también habla de Vox en la entrevista, apuntando que hay que "hablar" si deberían estar en la iniciativa España Suma para agrupar al centro derecha pero avisando de que "hay mucha gente de centro-derecha que no entiende y se asusta si ve a Vox en ese espacio de centro-derecha moderado".