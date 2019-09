Ayuso exigirá a Telemadrid que tenga audiencia: "Un servicio público sin público no es un servicio"

Ayuso exigirá a Telemadrid que tenga audiencia: "Un servicio público sin público no es un servicio" Preguntada por si cerrará Telemadrid si no funciona y si no cumple con estos objetivos que les ha marcado, Ayuso ha dicho que "se verá".

Una imagen de la sede de Telemadrid. | Cordon Press La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este lunes los micrófonos de Es la Mañana de Federico en el arranque de la 11ª temporada donde ha sido preguntada por sus planes para Telemadrid. Díaz Ayuso ha explicado en esRadio que "va a exigir" a la televisión pública madrileña "que justifique las cuentas y que sea un servicio público con audiencia, porque un servicio público sin público no es un servicio. Y le voy a pedir la misma austeridad que al resto". Preguntada por si cerrará Telemadrid si no funciona y si no cumple con estos objetivos que les ha marcado, Ayuso ha dicho que "se verá" porque el ente "está protegido por una ley en la Asamblea de Madrid que no depende solo del PP". Eso sí, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "lo que tengo claro es que ya no es un servicio público esencial, luego, lo que tiene que demostrar es que tiene ese público y que está dando cuotas y que se ajusta a un presupuesto". Ayuso ha explicado que hay que tener "en cuenta que estamos en una situación delicada y que tengo que reducir las listas de espera, seguir reformando el metro que tiene una serie de problemas acumulados, seguir construyendo colegios… Las prioridades son las que son", ha sentenciado. Compartir

