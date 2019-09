El PSOE citará esta semana a los negociadores de Podemos dejando en el aire la reunión Sánchez-Iglesias

El PSOE dice elecciones en privado y "tercera vía" en público. Es el nuevo mantra con el que pretenden despojarse la culpa de acudir a unas nuevas elecciones del 10 de noviembre, pese a que ése es precisamente su principal objetivo. Una "tercera vía", entre el gobierno de coalición y la repetición electoral, que han defendido este lunes varios miembros del Gobierno desplegando su particular estrategia de la apariencia: hacer como que hacen, proyectar movimiento y esperanza hasta el último minuto.

El mismo patrón que el utilizado en julio, justo antes de la negociación saltara por los aires y que sólo pretende que parezca que es Pablo Iglesias quien tiene la última palabra y que será su responsabilidad si el pacto fracasa. En rueda de prensa en Ferraz, el secretario de organización, José Luis Ábalos, anunció que "nos vamos a poner en contacto con Podemos para que los equipos negociadores puedan verse previamente", dejando en stand by "la reunión con el señor Iglesias.

Preguntado si pudiera no producirse la reunión entre Sánchez e Iglesias en caso de fracasar el nuevo encuentro de los negociadores, Ábalos no quiso contestar dejando nuevamente en el aire la cita política que llevan esperando todo el verano desde la formación morada: "Es evidente que estamos buscando una tercera vía. Yo no quiero anticipar el fracaso. Cuando uno anticipa el fracaso, acaba cumpliéndolo".

"En esas reuniones se podrán explorar las formas en que podemos cooperar para poner en marcha el programa común", señaló el número tres del PSOE descartando absolutamente el gobierno de coalición y abriendo la puerta a una cooperación "parlamentaria e institucional" aunque, según fuentes socialistas, no se contempla siquiera ya la entrada de Podemos en los segundos niveles de la Administración como sí ocurrió el pasado mes de junio.

Entre líneas, elecciones

Entre líneas, sin embargo, los diferentes miembros gubernamentales han deslizado durante toda la mañana argumentarios pre electorales con los que pretenden preparar el terreno de cara a unas nuevas elecciones bajo la necesaria premisa de la estabilidad. "No queremos un gobierno de coalición. Estamos empeñados en desarrollar un acuerdo para un programa de gobierno común. No queremos cualquier gobierno. No estamos dispuestos a cualquier gobierno que no garantice la estabilidad para el país".

Argumento esgrimido también por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en una entrevista en TVE: "No podemos conformar alquiler gobierno, no merece la pena cualquier gobierno que no va a funcionar de cualquier forma".