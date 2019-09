"De hombre a hombre, chequea tu machismo", es el reclamo de un test que el Ayuntamiento de Jerez ha colgado en su web y que está generando no poca polémica en redes sociales al ser desvelado por una publicación local. La polémica llega tanto por la propia existencia del test como por el tono de muchas de las preguntas y las explicaciones, por ejemplo la advertencia en la portada: "Las Autoridades sanitarias advierten que realizar este chequeo no producirá merma, encogimiento o disminución de los genitales masculinos externos".

El test establece una serie de trece preguntas con cinco posibles respuestas cada una, a partir de las cuales se genera una puntuación que define el grado de machismo que padece el usuario.

Por ejemplo, a los usuarios que menos puntos obtienen el test les dice que "vas de macho por la vida. Valora si eso es lo mejor para ti. Desde luego muchas mujeres y hombres no quieren tener nada que ver contigo. (…) Escuchas menos que un tabique. Cada vez te aguanta menos gente".

Pero es que ni siquiera aquellos que logran mejor cualificación se libran de una pequeña reprimenda: "De todas formas no te engañes, quedan muchas cosas por cambiar y tú lo sabes", les dice después de recordarles que "el cambio hacia actitudes igualitarias con las mujeres y con los hombres te beneficia".

Preguntas sorprendentes

Lo más estrafalario del test, no obstante, son las preguntas que se hacen y las posibles respuestas que se ofrecen. Por ejemplo, a "un amigo te cuenta un chiste machista. ¿Qué haces?", se puede responder, entre otros "le cuentas tú otro que consideras 'feminista'" o "te vas y lo dejas con la palabra en la boca".

Otras situaciones hipotéticas en las que se coloca al entrevistado son qué haría si su pareja "se pone ropa que tú consideras muy provocativa", cómo te tomas que "tu nueva jefa es mujer" o "qué quiere decir" una mujer cuando "dice no a mantener relaciones sexuales".

Lo llamativo es que el porcentaje de respuestas que reflejan cierto grado de machismo es abrumador, por ejemplo a la pregunta "una mujer te dice que eres machista" las posibilidades van de "te enfadas con ella" y "le dices que no te conoce para decirte eso" a "que su problema es que no encuentra ningún hombre que la quiera" o "le acusas de ser una histérica y una amargada de la vida". Tres de cinco pero, cuidado con una de las dos opciones que podríamos considerar que no es machista: "Le dices que quizá sea verdad, pero que es culpa del la educación machista que te han dad, que el machismo también te hace sufrir y te perjudica".

"Atrévete si eres hombre"

No es la única iniciativa peculiar e "igualitaria" que el consistorio jerezano promueve desde su web, en la que se anuncian cursos bajo el rimbombante nombre de Academia Elemental de Hombres por la Igualdad o un "Encuentro Masculinidades Igualitarias: Entre la realidad y el deseo".

Aún llama más la atención un "juego educativo para fomentar una masculinidad igualitaria" que se llama "Atrévete si eres hombre" y que se presenta como "un instrumento innovador y pionero de especial utilidad para que los varones de todas las edades, y específicamente, los varones adolescentes; perciban la importancia de revisar de manera crítica sus modelos de masculinidad y construyan nuevos modelos de relación justos, equitativos, y saludables".

Tablero del juego Atrévete si eres hombre | Ayuntamiento de Jerez.

El juego puede pedirse en préstamo en la propia web del ayuntamiento jerezano con un formulario en el que se han de dar datos personales como nombre, apellidos, dirección, correo electrónico o teléfono.