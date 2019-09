El PP se debate entre los que marcan distancias con Aguirre y los que defienden que "hoy es inocente"

La dirección del Partido Popular de Pablo Casado celebraba este martes su primera reunión tras nombrar a sus cargos antes del verano. En Génova 13, se han dado cita caras nuevas de esta cúpula como la de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, o la del vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. Encuentro que se celebraba un día después de la imputación de las expresidentas madrileña populares, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

A la llegada de esta cita se ha podido ver como en el PP hay cargos que defienden de forma férrea que "a día de hoy" los imputados son "inocentes", y que hay otros prefieren marcas distancias.

Entre los primeros se encuentra Álvarez de Toledo que ha sentenciado a su llegada: "La ex presidenta del PP de Madrid y el actual presidente del grupo Prisa son hoy inocentes". Se refería así a Esperanza Aguirre y al presidente no ejecutivo de Prisa, Javier Monzón.

La popular advertía que "en los procedimientos de Justicia es fundamental también la defensa", y en España "está pasando que la indefensión empieza con la propia notificación". En tono irónico, Álvarez de Toledo ha añadido que "el juez García Castellón ha mostrado un gran interés por la moralidad de nuestra vida pública, que se lo reconocemos y se lo agradecemos. Supongo que hoy estará preocupado también por la moralidad dentro de las propias instituciones de Justicia, cuando imputados se enteran antes de su situación por los medios de comunicación que por las propias instituciones de Justicia".

Y ha cagado contra "algunos medios de comunicación" que, "directamente, elevan a conclusiones lapidarias, definitivas, conclusiones que de momento son provisionales y que tienen que estar sometidas a un largo proceso de contradicción. En los procedimientos de Justicia es fundamental también la defensa y está pasando también en España que la indefensión empieza con la propia notificación". "El día que no sean inocentes, si es que no lo son, será el momento para hacer todo tipo de comentarios, será nuestra ocasión, incluso nuestra obligación, para hacerlos largamente ante todos ustedes".

En esta misma línea, se pronunciaba minutos después el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en rueda de prensa. "Todos deberíamos creer en la presunción de inocencia. Debemos opinar cuando la justicia hable", pedía.

García Egea mostraba desde el atril también una lista de "100 cargos públicos del PP que fueron archivados después de ser llamados a declarar y que equivalen más o menos a los investigados por el juicio de los ERE del PSOE".

"Nada que ver con esa etapa"

Eso sí, otros miembros de la dirección del PP, como Adrea Levy, han preferido marcar distancias. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha explicado que ella "no pode las manos en el fuego por nadie" y ha insistido en que la nueva dirección del PP está "limpia" y tiene "tolerancia cero contra la corrupción". "No va a tolerar ningún comportamiento que no sea ejemplar".

Fuentes del PP destacan en privado que "Aguirre ya no tiene cargo público en el partido" y que la dirección de Casado nada tienen que ver "con esta etapa y que eso es un hecho". Eso sí, "defendemos la presunción de inocencia".

Y sobre la implicación del vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, en la operación judicial, desde Génova también desmienten que estuviera en la reunión por la que se le cita. Encuentro en el queIgnacio González instó supuestamente a los asistentes a recaudar fondos de manera irregular para la ‘caja B’ del PP de Madrid.