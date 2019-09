Pedro Sánchez ofrece ahora a Podemos "participar en la gobernanza" de las empresas públicas

Es el nuevo as bajo la manga. En el tiempo de descuento, tras un verano sin negociación, y a veinte días de que se disuelvan las Cortes, el presidente del Gobierno en funciones ha protagonizado un acto de presentación de sus 370 medidas con marcado carácter electoral en el que ha lanzado su última oferta a Podemos:

"Proponemos la activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza de nuestro país ejerciendo altas responsabilidades en instituciones que complementan la labor del Consejo de Ministros". Una nueva oferta que deja muy atrás las otras dos realizadas antes del verano: la entrada en los segundos niveles de la administración que se hizo en junio (de secretarías de estado para abajo), y el gobierno de coalición de julio.

Una rebaja que ha justificado Pedro Sánchez en la desconfianza mutua entre ambas formaciones: "las dos fuerzas políticas deberíamos aceptar lo obvio y es que de poco sirve insistir en un argumento cuando la otra parte lo rechaza de plano. El PSOE ni impone ni humilla a nadie defendiendo su visión sobre lo que entiende que es un gobierno eficaz y cohesionado".

Un movimiento con el que Sánchez confía en que Podemos rectifique y apoye un gobierno en solitario del PSOE sin que se acepte su premisa básica de entrar en el gobierno aunque el presidente ha querido dejar claro que "no le pedimos a Podemos que nos apoye gratis". Y ha añadido que si esto no ocurre, no tiene intención de presentarse a una nueva sesión de investidura.

"No estoy dispuesto a presidir un gobierno si, en su acción ni desempeño, no es útil al interés general. Ése es mi deber como presidente del GObierno: si no puedo actuar con eficacia para ofrecer la estabilidad que necesita nuestra sociedad, creo que no merece la pena intentarlo".

Recado sobre Cataluña

Es la primera vez que se incluye esta redacción en un documento interno. De hecho en el anterior programa electoral, el PSOE pasó de puntillas por el tema catalán como también ocurrió en la primera sesión de investidura el pasado 22 y 23 de julio, cuando aún había visos de que avanzara la negociación.

Como muestra de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el PSOE desentierra nuevamente el hacha de guerra: Cataluña. Un asunto en el que se explaya ahora en el documento con 370 medidas para la configuración de un "programa progresista".

En el texto de 76 páginas se incluye un epígrafe en materia de "Estructura Territorial" en el que manda una advertencia clara a Podemos: "En nuestro modelo no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional ha declarado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad".

Una forma de tomar distancia con la formación morada que defiende la celebración de un referéndum y el derecho a decidir en Cataluña. A Unidas Podemos parece referirse para limitar la solución al conflicto territorial en el ámbito de "la financiación autonómica adecuada".