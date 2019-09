El PSOE incluye CIS, CNMV y Consejo de Seguridad Nuclear en su simulacro de negociación con Podemos

El PSOE estaría dispuesto a que Unidas Podemos tenga presencia en órganos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o el Consejo de Seguridad Nuclear.

En una entrevista en la SER, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha contestado afirmativamente a la pregunta de si entre los cargos que podrían corresponder a la formación morada estarían la CNMV, el CIS o incuso el Defensor del Pueblo. Y además ha recordado que el Gobierno ya propuso en su día a Unidas Podemos entrar en órganos donde no disponían de cuota suficiente para entrar, como es el caso el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) o el Consejo de Estado.

"Ya lo hemos hecho, con el Consejo de Seguridad Nuclear que le ofrecimos o con el Consejo de Estado donde no tenían cuota para estar y también se lo ofrecimos. Hemos hecho diez meses muy positivos y me niego a pensar que eso no ha funcionado porque ya lo hemos hecho y estamos dispuestos a abrir paso a las estructuras donde hay trabajos muy interesantes y determinantes que influyen sin tener que estar en primera línea", ha explicado.

Además del ofrecimiento de este tipo de puestos, Calvo ha asegurado que este jueves, cuando se reúnan los equipos negociadores de ambos partidos, va a insistir en la misma línea que ha llevado el PSOE en el último año, donde ha contado con el apoyo de Unidas Podemos para caminar hacia "un Gobierno progresista" y eso se consigue, según ha señalado, a través de las 370 medidas que presentó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con "total voluntad y seriedad". En el acto, Sánchez lanzó una nueva oferta a Iglesias consistente en la "activa y reforzada" participación de Podemos en "la gobernanza de nuestro país ejerciendo altas responsabilidades en instituciones".

A partir de la negociación del programa, según Calvo, "podemos ver si compartimos esto, y si lo compartimos, estamos muy cerca de encontrar el encaje donde ellos también pueden compartir algunas responsabilidades que son políticas conectadas al Consejo de ministros pero no con cargos en él", ha puntualizado la vicepresidenta del Gobierno. La reunión se producirá este jueves 5 en el Congreso, después de que Calvo llamara a Pablo Echenique, miembro del equipo negociador de la formación.

La versión de Ábalos

En otra entrevista radiofónica, José Luis Ábalos también se ha referido a los posibles ofrecimientos de Podemos pero ha precisado que las "altas responsabilidades" de que habló Sánchez no implicaría que tuvieran el "control" de las instituciones.

En Onda Cero, el también ministro de Fomento ha aludido a "órganos que tienen que renovarse" a propuesta de las Cámaras parlamentarias y que necesariamente tendrán participación en el Ejecutivo y en el poder legislativo. "Una cosa es la participación y otra es el control", ha precisado Ábalos.

Así, han salido a colación en la entrevista departamentos como el Centro de Investigaciones Sociológicas ya citado por Calvo o Radio Televisión Española, pero el ministro se ha negado a definir cuáles serían las opciones sobre la mesa por ser una cuestión "que debería desprenderse de la reunión" con Unidas Podemos.