ERC abre la puerta a investir a Pedro Sánchez pese al "nefasto" párrafo sobre el referéndum

ERC no quiere 'pillar' la indirecta. Pese a la inclusión de un párrafo de rechazo al referéndum en el documento de 370 medidas del PSOE para un "programa común progresista", la formación independentista ha dejado claro esta mañana que está dispuesta a todo con tal de que Pedro Sánchez sea investido presidente. "Por nosotros no será", ha dicho preguntado por Libertad Digital ante un posible apoyo de último minuto de Podemos.

En rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con la portavoz socialista, Adriana Lastra, Rufián ha manifestado que le parece "nefasto" el párrafo inédito en el que los socialistas advertían este martes que "un referéndum de autodeterminación no tiene cabida en nuestro modelo". "Se lo podrían haber ahorrado. Es un párrafo que le gustará mucho a Lambán, Borrel, García Page… y que entiendo que es una concesión al alma más nacionalista española y de algunos integrantes del PSOE pero a nosotros nos gusta muy poco".

Pese a todo, Rufián dejó la puerta abierta insinuando un apoyo a Sánchez: "Por ERC no será" y lanzó un reproche velado a Pablo Iglesias: "Podemos habla mucho últimamente de que le humillan. Es curioso… Nosotros tenemos a nuestro secretario general en la cárcel y a Pablo Iglesias le humillan porque no tiene un ministerio… Si nosotros estamos dando una oportunidad a la política, la pregunta es por qué ellos no...".

Rufián ha hecho estas declaraciones en una evidente presión a la formación morada en la víspera de que se reúnan nuevamente los equipos negociadores de PSOE y Podemos. Esta misma tarde, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se entrevistará con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en la sede del PSOE, mientras aún está en el aire una futurible reunión con el líder de Podemos, Pablo Iglesias.