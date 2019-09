Los espías lingüísticos en las escuelas catalanas piden dinero para erradicar el español de los patios

Con la que excusa de que según sus datos solo un 14,6 por ciento de las conversaciones en los patios de las escuelas de las zonas urbanas se realizan en catalán, la Plataforma per la llengua pide dinero para llevar a cabo una campaña con la que "corregir" esa situación e imponer el uso exclusivo de la que consideran lengua propia.

La entidad, que envió "espías" a los patios con el consentimiento de parte de directores y profesores, vuelve a la carga con el argumento de que "hay un alto porcentaje de niños y adolescentes que no aprecia el catalán como un instrumento atractivo y útil, incluso entre aquellos que lo tienen como lengua materna". También apunta que entre quienes usan el catalán ("sean de origen catalanohablante o no", matizan) hay la mitad del paro que "entre los catalanes que no utilizan habitualmente el catalán".

Los promotores de Plataforma per la llengua creen que "está en juego la cohesión social del país, la construcción de una sociedad basada en la justicia y la inclusión que combata los prejuicios". Así pues, piden donaciones hasta llegar a los 30.000 euros para iniciar una "campaña de sensibilidad en la comunidad educativa" con la que erradicar el español de los patios tras haber sido eliminado en la práctica de las aulas. Ya han conseguido más de diez mil euros.