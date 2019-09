El Mundo más amarillista especula con la muerte de Blanca Fernández Ochoa: "La Policía cree que la muerte de Blanca no fue accidental". Que les aprovechen las perrillas que les reporte este titular a costa del dolor de una familia. Mientras, continúa la comedieta de Sánchez. "Investidura sólo si Iglesias garantiza los cuatro años". Dice David Gistau que Sánchez trata de evitar "el experimento de Madrid. Un gobierno agónico desde su formación, lleno de antagonismos internos y de aspiraciones contradictorias, cuya presidenta no nombró ni puede esperar lealtad de la mitad de su gabinete. Y es que uno de los partidos coaligados aspira al mismo tiempo a sacar tajada del poder y a desgastar al socio /adversario como si aún ocupara la garita de la oposición para seguir destruyéndolo, esta vez desde dentro". El zorro dentro del gallinero. "Casado necesitaba como fuera presentar un trofeo de caza en Madrid del que dependía en parte su propia continuidad" y "el PP tuvo que agarrarse a este gobierno volátil e imposible de ahormar". ¿Se enteran ahora en el PP de que del partido de Rivera no se puede uno fiar? Pues se merecen lo que les pase. Aunque si aquí estamos en bucle en Reino Unido ni les cuento. "Westminster también impide a Johnson adelantar elecciones". David Jiménez Torres lo comparar con Cataluña. "El Brexit ha cumplido su única función: dividir y enfrentar a los británicos. Eso sí, la ha cumplido a conciencia". Ya se sabe, los ingleses, cuando se ponen, se ponen. "Esta es la gran paradoja de los movimientos rupturista anclados en el nacionalismo. Plantean una lucha entre una nación unida y sus enemigos exteriores, pero su efecto real es minar los lazos dentro de esa propia comunidad, ahondar en la brechas existentes y crear otras nuevas". O sea, Cataluña. Y Arcadi Espada le arrea un bofetón a El País por su bajeza tras la absolución del PP en el caso del ordenador de Bárcenas. Este ¿periódico? reparte condenas y absoluciones a su antojo. "Para hacerse una idea cabal de cómo se publican este tipo de sospechas en la prensa de referencia basta coger el titular que abría ayer El País: 'Esperanza Aguirre, imputada por controlar la caja b del PP madrileño'. La dimensión moral y técnica de este sucio titular solo podría advertirse en toda su pureza si dentro de seis años el mismo periódico y a tamaño idéntico se viera obligado a publicar 'Esperanza Aguirre, absuelta por controlar la caja b del PP madrileño'". En la información de ayer sobre la sentencia, "un veterano cabecilla de la facción más sectaria del periódico deyectaba impertérrito: 'Una grosera destrucción de pruebas (…)'. El periodismo ya no acata. Se ha convertido en el más irresponsable distribuidor de injusticia de nuestro tiempo". Desde luego, los medios de ultraizquierda radical no tienen ningún reparo en propagar sentencias falsas.

El País corrobora la denuncia de Arcadi. No sólo oculta en su portada la absolución del PP y se lo lleva a la página 20, sino que el "veterano cabecilla sectario" al que se refiere, de nombre José Manuel Romero, reproduce el artículo enmendando la sentencia al juez. "El PP decidió en mayo de 2013 destruir el disco duro del ordenador de Bárcenas", diga lo que diga el juez. "El PP destruyó a conciencia el disco duro", porque lo digo yo y punto pelota. "La verdad puede irse al infierno por falta de pruebas". De hecho El País es un maestro en mandar la verdad al infierno si no responde a sus intereses.

ABC: "El eslalon más duro de Blanca". Isabel San Sebastián alucina con lo bien que le está saliendo a Sánchez la "jugada de tahúr acrecentando su victoria" en caso de nuevas elecciones, según dicen las encuestas. "Nadie dijo que la democracia fuese justa". La vida no es justa, Isabel, es un valle de lágrimas, recuerda. "A tenor de lo que nos dicen los sondeos el electorado estaría dispuesto a premiar su conducta. ¿Paradoja? Un desafuero incomprensible en términos éticos y de sentido común". Y Gabriel Albiac explica la bochornosa actitud de Podemos con los ayatolás que discriminaron a las diputadas. "Los cónyuges cobran salario de la televisión iraní a cuyo servicio trabajan. ¿Pueden Iglesias y Montero cuestionar el derecho de sus amos a tratarlos como siervos? Eso es solo cosa suya", dice Gabriel, pero como vuelvan a darnos la tabarra del feminismo les corremos a gorrazos.

La Razón abre con el mercadeo del PSOE, que trata las instituciones como su fueran de su propiedad. "Daremos a Iglesias cargos de primera línea", como el Consejo de Seguridad Nuclear, el CIS, la CNMV, la tele, ele, sin cortarse un pelo, ancha es Castilla. José María Marco comenta que el desastre de Madrid se veía venir. "Menos de un mes después de la investidura de la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha la operación para descabalgarla de su cargo". Con lo que le costó a la pobre Ayuso. "La posibilidad de unas próximas elecciones anula cualquier escrúpulo ético o estratégico". El gesto de Cs apoyando la comisión de investigación sobre Ayuso "confirma el empeño de Ciudadanos en competir con el PP por la hegemonía del centro derecha". Lo que mal empieza, mal acaba.