Pablo Iglesias no está dispuesto a dar su brazo a torcer y no rebajará sus exigencias: quiere que haya un gobierno de coalición y no aceptará "vías intermedias" como la que ha solicitado este jueves Pedro Sánchez durante un desayuno informativo. Según el líder de Podemos su formación "ha entregado la mayor victoria simbólica" a los socialistas dándoles el poder de vetarle.

A su juicio, esa "humillación" de echarse a un lado es más que suficiente para demostrar a los socialistas hasta donde está dispuestos a ceder y no hará más concesiones. "Eso es aceptar mucho más de lo que el PSOE aceptaría jamás", ha esgrimido durante una entrevista en Telecinco. Un argumento que ha repetido después en el patio del Congreso de los diputados.

Así las cosas, para Pablo Iglesias la mayor dificultad para llegar a un acuerdo es el propio líder del PSOE. "El problema es Sánchez. Hay algo en él que le hace muy difícil entender que tiene que compartir responsabilidad. No quiere que alguien le pueda hacer sombra en el Consejo de Ministros", ha aseverado tajante para poner en valor después que en todos los territorios en los que Podemos y PSOE tenían que ponerse de acuerdo lo han hecho.

Además, ha acusado a Sánchez de no trabajar lo suficiente para llegar a un acuerdo y querer todo el poder para él sin tener la mayoría absoluta para ello. "Pedro decidió irse de vacaciones pero si no apruebas te toca trabajar en agosto y el examen de septiembre lo ha vuelto a dejar para el último día. Tiene el riesgo de suspender", le ha advertido.

Coalición sí o sí

Por eso, en la reunión que mantendrán los equipos negociadores de ambos partidos esta tarde, les plantearán la necesidad de negociar el programa pero también los equipos: "Vamos a intentar convencerles. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa y esperamos que no lo hagan ellos".

Sin embargo, y a pesar de esa aparente buena voluntad, Pablo Iglesias ha rechazado de plano dos de las propuestas que hizo a Podemos Pedro Sánchez el martes durante la presentación de las 370 medidas para el acuerdo. Así, no cree que sea buena idea una comisión de seguimiento de pacto y tampoco acepta esos cargos de primera línea en organismos públicos.

"Esos organismos no pueden responder a una concepción patrimonialista", ha explicado a los periodistas en el patio del Congreso. "En esos organismos tiene que haber profesionales. Es absurdo que el PSOE entienda que la CNMV o el CIS son su patrimonio. No queremos políticos en esos cargos. Queremos profesionales de reconocido prestigio", ha zanjado.

Además, ha contestado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que el miércoles dijo no entender por qué Podemos no da una oportunidad al PSOE si hasta ellos desde Esquerra están dispuestos a hacerlo. Iglesias, a pesar de asegurar que no quería entrar en polémicas, se ha preguntado por qué ahora los independentistas le quieren dar "un cheque en blanco" a los socialistas cuando ellos fueron los responsables del adelanto electoral al no aceptar los Presupuestos Generales del Estado.