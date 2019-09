Siguen las bajas en Ciudadanos, Nart deja la militancia y De la Torre su acta de diputado

Aunque no eran golpes inesperados, Ciudadanos afrontaba este jueves dos noticias que vuelven a resucitar los fantasmas de la fuerte crisis vivida por la formación naranja el pasado mes de junio, cuando el entonces portavoz económico, Toni Roldán, precipitó un terremoto al dimitir de todos sus cargos y renunciar a la militancia por sus discrepancias con la dirección, fundamentalmente la negativa a facilitar de cualquier forma la investidura de Pedro Sánchez y los pactos indirectos con Vox.

Ese mismo día, en la reunión de la Ejecutiva del partido que recibía con perplejidad ese abandono, el eurodiputado Javier Nart anunciaba su renuncia a seguir formando parte de ese órgano ejecutivo, aunque mantenía su acta en Bruselas.

Ahora Nart, quien fuera candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas de 2014, deja la militancia del partido pero se mantiene tanto en su escaño en la Eurocámara como en el grupo de Renew Europa, la alianza entre los liberales de ALDE y el grupo del presidente francés, Emmanuel Macron. Algo que hará, según fuentes del partido naranja, "defendiendo el programa electoral de Ciudadanos a las elecciones de mayo de 2019". Precisamente la delegación europea está encabezada por Luis Garicano, el cabecilla del sector crítico, quien desde tiempo no cuenta con el favor y ni siquiera con la interlocución de Albert Rivera. Precisamente Garicano ha querido agradecer desde Twitter el "enorme trabajo" realizado por Nart.

Muchísimas gracias por tu enorme trabajo, Paco. Con @toniroldanm has sido uno de los pilares de nuestro equipo en desde el verano de 2015, negociando presupuestos, revisando todas las propuestas económicas, liderando las propuestas presupuestarias. Te deseo lo mejor https://t.co/kU2Wp7oehy — Luis Garicano (@lugaricano) September 5, 2019

Este jueves, además, se materializaba otra renuncia, la que el ex portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre, hace de su acta de diputado, tras haber dejado los órganos ejecutivos del partido este verano. Con su salida queda definitivamente desmantelada el área económica en la que De La Torre, Roldán y Garicano llevaban la voz cantante desde 2015.

En su lugar, el ex vicepresidente de Coca-Cola y hoy diputado, Marcos de Quinto, está asumiendo ese área de responsabilidad, tras ser incorporado por Rivera a la comisión permanente de la Ejecutiva. Garicano no perdía ocasión para, a través de su perfil de Twitter, agradecer a De La Torre y a Toni Roldán todo el trabajo de los últimos años.

Malestar en el grupo parlamentario

Fuentes de la dirección del grupo parlamentario no ocultan su malestar con De la Torre, del que dicen no tener noticias desde hace tiempo. Al ser diputado por Madrid, la número nueve de la lista (Ciudadanos obtuvo ocho escaños en esa circunscripción), María Teresa de la Iglesia Vicente, ocupará su puesto, pero por muy poco tiempo, si finalmente hay repetición electoral. Ciudadanos podría, de hecho, no ocupar ese escaño por el momento.

A la lista de bajas y renuncias hay que sumar la de Xavier Pericay, uno de los fundadores de Ciudadanos en Cataluña, también este verano, y la del autor del primer ideario del partido, Francesc De Carreras, quien calificó a Rivera de "adolescente caprichoso".

El otro fundador principal, Arcadi Espada, hace tiempo que manifiesta su desencuentro con la actual dirección, singularmente por su posición en Barcelona, que originó la ruptura con Manuel Valls. El ex primer ministro francés facilitó que Ada Colau siguiera en la alcaldía, que de otra manera hubiera recaído en el independentista Ernest Maragall, el más votado en la Ciudad Condal en las municipales de mayo.