De un lado, las palabras; del otro, los hechos. El Gobierno sigue estirando el chicle de una aparente negociación y mostrando públicamente un forzado optimismo. "Aún hay esperanza", dijo la portavoz gubernamental, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros cuya rueda de prensa posterior volvió a usar para presionar políticamente a Podemos: "Si Unidas Podemos quiere, habrá gobierno. Es el grupo que falta por subirse al acuerdo. Negociar no es imponer".

Un optimismo moderado que intentó proyectar en el turno de preguntas al ser preguntada por el fracaso en la negociación la víspera en el Congreso. "Me parece mucho decir que no ha habido avances. Ha habido un intercambio de información importante y han quedado ambas partes en celebrar una nueva reunión. Esto deparará una reunión eventualmente entre los dos líderes, el señor Sánchez y el señor Iglesias. Vamos a seguir hablando, no es poco". Y tiró de refranero, sin mucha fortuna: "Roma no se conquistó en una hora...", corrigió entre risas, "...Zamora tampoco".

Celaá dio por "garantizado" que Sánchez e Iglesias "puedan hablar y reunirse", aunque el presidente en funciones siga sin descolgar el teléfono y confirmó, tal y como publicó Libertad Digital, que Sánchez no se presentará a la investidura sin tener amarrado un acuerdo de gobernabilidad previo con la formación morada. "No visualizamos un escenario en el cual se pueda llegar a una investidura sin una colaboración previa. Ninguna fuerza política pueda estar en esas derivas. Es un cul de sac, un rincón oscuro".

La ministra portavoz aseguró que "todavía queda camino por recorrer" y que la voluntad "inequívoca" del Gobierno es "que haya investidura en septiembre" y no elecciones. "Nosotros ya ganamos las eleciones. No necesitamos otras", señaló Celaá para afirmar a continuación que si llegara ese escenario, "La ciudadanía es conscientes de que el PSOE representa la serenidad, la estabilidad y moderación".

De un lado las palabras y de otro los hechos. Celaá también dejó claro que no habrá Gobierno de coalición y que la triple oferta consistente en un acuerdo programático (las 370 medidas), la triple garantía de evaluación en el Parlamento y con la sociedad civil, y la participación en la gobernanza de las empresas públicas es su última oferta. "No vamos a llegar más que ahí... son cargos importantes y relevantes" en determinadas empresas que "nos forman parte del Gobierno pero sí del Estado" y que no concretó para darle margen a la negociación política. "Altos cargos en instituciones importantes" que calificó de "ganancia" y de inconcebible que una formación de izquierdas no lo perciba como tal : "Yo no puedo concebir que una formación de izquierdas no considere ganancia... Si ellos no es ganancia ellos dirán como se puede calificar".