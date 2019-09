"Creo que no vale todo en política". La frase la pronunciaba este viernes Albert Rivera en las puertas del Parlamento de Cataluña, el lugar donde empezó hace más de una década su carrera política y que visitaba para un acto de Ciudadanos. Lo hacía con tono indignado después de preguntarle los periodistas por las manifestaciones que a primera hora, en la Cadena SER, había pronunciado Francisco de la Torre, el que fuera su número dos por Madrid en las elecciones de 2015, justo al día siguiente de renunciar formalmente a su acta de diputado, sumándose así a las bajas del grupo de críticos disconformes con la estrategia de la dirección.

De la Torre, a la pregunta de Angels Barceló sobre si llevaba mucho tiempo sin hablar con Rivera, llegaba a decir que el líder de Cs ni siquiera le había dado el pésame por la muerte de su padre el 26 de julio. Una pérdida personal que coincidió con el anuncio de su renuncia como diputado, tras haber asistido al debate de investidura de Pedro Sánchez y haber votado no, como el resto de su grupo.

Poco después, a través de Twitter, el propio De La Torre rectificaba, y decía hacerlo a instancias de la dirección de Ciudadanos, para asegurar que Rivera sí le dio el pésame a través de "una línea de WhatsApp" algo, matizaba, que no habían hecho otros miembros de la Ejecutiva.

Me han pedido de @ciudadanoscs que aclare, lo hago: Albert Rivera no me llamó, pero sí me envió una línea de whattsapp (otros miembros de la ejecutiva no lo hicieron), dándome el pésame. Simplemente quería explicar que no hablo personalmente ni por teléfono con Albert desde junio https://t.co/MV9uZV5AIw — Francisco d la Torre (@frdelatorre) September 6, 2019

Una rectificación que parecía no contentar a Rivera, que improvisaba una pequeña atención a los medios no prevista inicialmente (lleva más de un mes sin comparecencias ante la prensa) en su jornada en Barcelona.

Francisco de la Torre, Toni Roldán y Luis Garicano, en una imagen de archivo. | EFE

"He visto muchas cosas en política, pero hay determinadas líneas rojas que nunca había visto cómo se sobrepasaban" afirmaba, para a continuación citar por su nombre a De la Torre y decir que lo que había hecho en la entrevista radiofónica era "utilizar la muerte de su padre para atacar a ex compañeros y al proyecto político de Ciudadanos. Y eso no lo he visto nunca" señalaba, explicando de paso su versión de los hechos: "Yo personalmente, humanamente, después de recibir una carta de dimisión, lo que hice fue enviarle un pésame. Y además, como presidente del grupo parlamentario, hablé con mis compañeros y enviamos entre todos una corona de flores al entierro de esta persona".

Críticas a Javier Nart

Rivera también tenía palabras críticas hacia otro de los cabecillas del sector crítico, el eurodiputado Javier Nart, quien este jueves anunciaba su baja como militante tras haber abandonado el pasado junio la Ejecutiva Nacional del partido. El líder de Ciudadanos le reprochaba airadamente que no cediese también su acta de parlamentario en la Eurocámara. "Me gustaría que lo que se hubieran marchado de Ciudadanos no se quedaran el esfuerzo ni el trabajo ni el escaño ni los recursos de Ciudadanos, que son de Ciudadanos, como ha hecho el señor Nart".

Nart se queda como miembro del grupo europeo Renew Europa, una alianza de los liberales de ALDE con el grupo del presidente francés, Emmanuel Macron, junto al líder de la delegación europea de Ciudadanos, Luis Garicano, el cabecilla del sector crítico que, a diferencia de sus compañeros de trinchera política, no ha renunciado a ninguno de sus cargos. Garicano, que no no se ocupa del área económica que lideraba desde 2015 y cuya relación con Rivera es inexistente, se pronuncia regularmente en Twitter en una línea moderadamente crítica con la dirección del partido, en ocasiones en connivencia con Manuel Valls, quien aunque nunca ha sido miembro de Ciudadanos también puede encuadrarse en el sector crítico.

La decisión de ex primer ministro francés en junio de facilitar la investidura como alcaldesa de Barcelona de Ada Colau, como "mal menor" frente a la posibilidad de que el independentista Ernest Maragall, de ERC, se hiciese con el Consistorio, provocó la ruptura definitiva con Ciudadanos.