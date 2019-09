"Cerrazón socialista a ministros de Podemos", titula El Mundo. Que no te quieren Pablo, que no te quieren, tienes que superarlo ya. Dice Federico Jiménez Losantos que "se acerca la fecha límite de ir a la urnas, y un escalofrío recorre la engrasada columna de Ábalos y la no menos guarnecida de Iván Redondo" por si a última hora Pablo se baja los pantalones y traga. Pues que no vaya a la investidura. Raúl del Pozo se embelesa con Sánchez. "Pedro Sánchez y el PSOE están dando una lección de cómo conquistar el poder con modestos medios y precaria mayoría. Con qué arte practica el escalping en la cabeza de Pablo Iglesias; intentan no sólo cortarle la coleta sino arrancarle el cuero cabelludo". ¿Que tú nos ibas a dar el sorpaso, niñato? Te vas a enterar de lo que vale un peine. Raúl, como Federico, está convencido de que "el único temor del sanchismo es que Pablo trague y les apoye para un Gobierno que no desean". Y se quita el sombrero con el PSOE. "El partido más profesional, el que se crece en el poder, el que ha gobernado durante más tiempo y lo va a seguir haciendo". "A la hora de la verdad es el partido del orden, de la Corona, de Europa, del centro, un aparato terrible que sabe mandar con muchos o pocos votos". Pues no le falta razón a Raúl, el PSOE sabe adaptarse a las circunstancias, tiene buenos reflejos. Se lo montan de lujo.

El País dice que "PSOE y Podemos cierran su primera reunión sin avances". "Los equipos de los dos partidos se emplazan a seguir negociando", dice con mucha guasa Carlos Cué. Aizpeolea nos cuenta el disgusto que tiene el PNV. "Contaba con que Pedro Sánchez pactaría con Pablo Iglesias" y "para su perplejidad no es así". "Ortuzar quiso convencer a Sánchez de que la repetición electoral es la peor opción porque puede ganar la derecha". Pero hombre, con lo bien que vivían con Rajoy. Aitor Esteban debería estar tirándose de los pelos por su navajazo al del PP, el hombre previsible que pagaba bien y puntualmente, y no estos dos chiquillos atolondrados que no se sabe a qué juegan.

ABC habla de la juez Bolaño. "De alta sólo para desimputar a políticos del PSOE". "Núñez solo trabajó tres días antes de volver a pedir la baja, pero le dio tiempo a desimputar a dos ex altos cargos socialistas". ¿A qué está esperando el CGPJ para poner de patitas en la calle a esta señora? Carlos Herrera se lo pasa pipa con el serial de nuestros entrañables Picapiedra Pedro y Pablo. Recuerda aquella rueda de prensa en la que Pablo "se autonombraba vicepresidente y reclamaba el CNI, RTVE además de otras joyas de la Corona... Pues ese es el mismo que ayer se hacía el molesto y expresaba una incomodidad rayana en el sentimiento de ofensa por recibir la oferta de ocupar la televisión pública a cambio de su voto afirmativo (que no sé para qué se la ofrecen, si ya la tiene). Tiene unos bemoles este hombre. Pero Pablo, según Herrera, "tiene razón al quejarse de ser maltratado por Sánchez. Los sanchistas temen que, a poco de sonar el pitido final, Iglesias les apoye sin tiempo de poder reaccionar y, después, se siente cómodamente en su escaño y se dedique a hacer la vida imposible al gobierno". Pues lo temen con razón, que ahora parece un santo varón, pero no olvidemos que el individuo ultraizquierdista se las trae. "Pase lo que pase, Iglesias siempre tendrá el manojo de llaves" porque "o pacta con el PP" –del partido de Rivera mejor ni hablamos, para lo que sirven– "o le va a necesitar". Pactará con el PP, ya lo verás. Quitarse de encima a los podemitas sería un regalo para España y el que lo consiga tendrá su premio.

La Razón: "Primer acto: sin foto y con desacuerdo tras cinco horas". A Julio Valdeón también le da penilla Pablo Iglesias, no sé qué le pasa a la prensa de derechas con el antes peligroso comunista. "Pablo hace bien en disparar los ganchos al hígado del narcisista" Pedro Sánchez. "Justo desquite, tinta de calamar mediante, de la campaña infame desplegada por las terminales mediáticas del PSOE". "El presidente en funciones usa a Iglesias como saco de boxeo y de remate le pega el cartelón electoral en el culo". Que se jorobe. Sánchez se está vengando, opina Valdeón. "Su deseo, su anhelo, su pasión oscura y densa pasa por machacar a la bisoña competencia morada. Un justiprecio apropiado tras soportar las incontables humillaciones de los profes de la Complu aquellos lejanos días en que tomaban las medidas del cielo". Pues eso, que arrieritos somos y en el caminito nos encontraremos. Iglesias ha hecho sobrados méritos para merecerse la que le está cayendo, así que menos lamentos por el podemita.