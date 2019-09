Carmena estableció una moratoria de multas encubierta en Madrid Central antes de las elecciones

El equipo de gobierno de Manuela Carmena emitió un total de 13.361 multas por la entrada incorrecta a la zona de bajas emisiones de Madrid Central en mayo (el 26 de mayo se celebraron elecciones), mientras que el cogobierno del PP y Ciudadanos emitieron en el mes de junio 79.908 sanciones.

Según fuentes municipales y los datos publicados en el portal de datos abiertos sobre infracciones de la capital, desde la puesta en marcha de Madrid Central (el 30 de noviembre de 2018), de marzo a junio, se han interpuesto 104.788 multas. Las sanciones en Madrid Central durante el mes de abril fueron 7.358, en mayo 13.361 y 79.908 en junio.

Las multas en Madrid Central se activaron el 16 de marzo, después de un periodo de información sin sanción, y desde su activación al 31 de marzo se pusieron 4.171 multas; del 1 al 30 de abril, 7.358; del 1 al 29 de mayo, 6.089. De las 13.361 multas que se registraron en mayo, 7.272 corresponden a los días 30 y 31 de mayo, "cuando comenzaron a computarse la totalidad de las multas que se interpusieron esos días", según fuentes del actual Consistorio.

Por tanto, 6.089 sanciones son las que se registraron del 1 al 29 de mayo, una cifra menor porque estaba en vigor la instrucción de la Corporación anterior de Ahora Madrid de denunciar sólo a los vehículos de tipología A una vez al mes y no sancionar a los B y los C. A partir del 13 de junio, el Gobierno de Ahora Madrid dio una nueva orden para, desde entonces, multar a los A una vez a la semana y empezar a expedientar a los B y C una vez al mes, recalca las fuentes municipales.

El nuevo cogobierno de PP y Ciudadanos en la capital estableció una moratoria a las multas en Madrid Central que arrancó el pasado 1 de julio y tenía previsto extender hasta el 30 de septiembre, pero tres autos resolvieron mantener las sanciones al estimar que la protección a la salud y al medio ambiente están por encima de cualquier decisión política.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este lunes la "impostura", la "mentira" y el engaño" que a su juicio supone que su antecesora, Manuela Carmena, redujera las multas en Madrid Central antes de las elecciones municipales del pasado 26 de mayo.

Del mismo modo se ha expresado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien ha recalcado que las sanciones de entrada a Madrid Central fue una "auténtica farsa" y ha señalado que aplicaron una "amnistía de multas".