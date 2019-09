Cebrián se podemiza, se derrite con Pablo Iglesias y zurra a Sánchez y al Rey

Juan Luis Cebrián se ha pasado a Podemos y, en contra de lo que desea el presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera que un acuerdo de gobierno con Podemos "genera riesgos pero siempre serán menores que los de recurrir a nuevas elecciones". Dice el que fuera uno de los más potentes valedores del socialismo que le "distancian más cosas de Pablo Iglesias de las que puedan unirme, entre otras la querencia que su partido mantiene respecto a Maduro y su oprobioso régimen. Pero en la crisis política por la que atravesamos su actitud me ha parecido desde un principio la más coherente con la institucionalidad democrática. Y en no pocos aspectos la más sensata y constructiva de cuantas hemos visto en el proceder de los otros grandes partidos. Me refiero a la eventualidad de una coalición gubernamental". ¿Tendrá Cebrián problemas de memoria? Porque parece haber olvidado que quien tumbó la investidura de Sánchez en julio fue precisamente Pablo Iglesias rechazando dos ministerios y una vicepresidencia porque le parecía poco para ÉL.

Abronca Cebrián a Sánchez por su "empecinamiento por pretender gobernar en solitario con solo 123 diputados en circunstancias tan graves como las que vivimos, con amenazas a al unidad del Estado, a la continuidad de la monarquía parlamentaria y hasta de la propia democracia". Ahora va a resultar que Podemos es una garantía para la unidad de España, para la monarquía y la democracia. ¿Se ha enterado Cebrián de que Pablo Iglesias es un fan del derecho a decidir (de algunos, no de todos), quiere instaurar una república y entiende por democracia el oprobioso régimen de Maduro? Claro, que según dice, no somos los únicos en padecer desgracias, no hay mas que mirar a EEUU y Reino Unido, gobernados por "dirigentes egocéntricos e idiotas". ¿Está llamando idiota a Sánchez o es que algunos somos muy mal pensados?

También tiene el artículo su toque de humor. "Para ser Unidas Podemos su socio preferente casi aterra imaginar el trato que puede acabar dando a los que considere aliados secundarios". Pero que no se ofenda Sánchez, Cebrián tiene para todos. Para la derecha por sus "payasadas". Al Rey (y a Sánchez por supuesto) por no evitar "su merecido descanso y se fueron a veranear en plena crisis". "No hubiera sobrado que don Felipe reanudara sus consultas con los líderes", atiza.

"La renuncia de Sánchez a repetir su oferta de un Gabinete con Unidas Podemos no tiene sentido (…) La única salida racional para tener un equipo ministerial progresista y duradero en el tiempo como Sánchez predica es abrirse a la coalición. Si esto no se produce, el principal responsable de la repetición electoral será el candidato que asumió el encargo del Rey y no pudo o no quiso consumarlo" dice destrozando la estrategia del líder socialista.