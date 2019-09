La ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reaparecido este lunes en televisión en El Programa de Ana Rosa, donde ha hablado de la "tormenta perfecta" que la abocó a dejar el cargo. Cifuentes ha dicho que todo lo que la condujo a dimitir hace año y medio "se planificó en un despacho y se ejecutó con precisión matemática" y ha culpado de ello a políticos del PP y a "algún empresario que quería recibir un dinero de la Comunidad que no recibió".

Cifuentes ha sostenido que en su "linchamiento" se produjo confluyeron diferentes intereses de distintas personas que la veían como la causa de sus problemas y decidieron "quitarla de en medio", entre ellas empresarios que "no vieron cubiertas sus expectativas económicas" y políticos del PP a los que "les vino de miedo" su dimisión en un momento en el que algunos en su partido la veían como la sucesora de Mariano Rajoy.

"Hubo también un componente de venganza en personas que me la tenían jurada desde que empecé a levantar alfombras", ha denunciado la que fuera presidenta madrileña desde 2015 a 2018, que ha recordado además que a la oposición también le "venía muy bien" desgastarla.

Tras defender que no tiene "nada que ocultar" y que su imputación en el caso Púnica le "sorprendió bastante" y fue un "mazazo" personal porque ella no tiene "nada que ver" en ese asunto, ha insistido en que la adjudicación de la cafetería de la Asamblea por la que está siendo investigada se hizo "atendiendo al cien por cien los requisitos técnicos".

El silencio de los que la "deben todo"

Sobre lo vivido desde entonces, Cifuentes ha dicho que ha tenido el apoyo de familiares, amigos y personas anónimas que se dieron cuenta de que hubo un "linchamiento excesivo". Pero no sintió lo mismo por parte de compañeros de partido. "Hay hasta personas que me lo deben todo políticamente y que me han apartado", dice Cifuentes, que ha revelado en la entrevista que tenía "amistad" con Casado y que no la ha llamado en este tiempo.

También ha aludido al dolor de su familia ante "una cacería en la cual han ido todos al olor de la sangre". "Ver a mi madre, mis hermanos, mi marido y a mis hijos sufrir me afectó bastante", ha dicho la ex presidenta madrileña.