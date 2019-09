Enfado en el PP con Rivera por sus últimos "desprecios" y su continuo "no" a España Suma

En el Partido Popular están molestos con la actitud de Albert Rivera en sus últimas intervenciones públicas. Este domingo, en una entrevista en El Mundo, el líder de Ciudadanos atacaba a los de Pablo Casado asegurando que "si el PP cree que gobernar con Cs es tapar su basura, se equivoca". Además, desde su vuelta de vacaciones, el líder naranja no ha cesado de reiterar su "no" a España Suma.

Declaraciones acompañadas con hechos que también han enfadado en el PP como, por ejemplo, que Ciudadanos también apoye la comisión sobre Avalmadrid solicitada por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en Pie.

En Génova destacan que desde su partido "no pueden ser más respetuosos" con Cs, "y vamos a seguir siéndolo", apuntan. Esperan que Rivera "reconsidere" la "guerra sin cuartel" que ha comenzado y también cambie de opinión con respecto a España Suma, porque desde el PP van a seguir insistiendo en la necesidad de forjar una alianza entre los partidos del centro derecha.

"Si no nos unimos, estamos muertos", apuntan los populares en referencia a una posible repetición electoral. "Ahora no hay que explicar que la fragmentación daña porque es algo que ya se ha visto", apuntan en referencia a las pasadas elecciones generales.

"Por la vía del pacto o de la absorción"

De ahí que la ofensiva para que este proyecto salga adelante se ha redoblado. Este lunes, en un desayuno informativo, Pablo Casado sumaba fuerzas con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para hacer un nuevo llamamiento a Cs y Vox poniendo como ejemplo la Junta: "Si fuimos capaces de unirnos en Andalucía contra una mala gestión, ¿cómo no vamos a hacerlo ahora frente al sectarismo y el radicalismo de los mismos?", decía Casado.

Palabras que acompañaba Moreno añadiendo: "Somos capaces de llegar a acuerdos después de las elecciones, ¿por qué no antes?". "¿Queremos que gobierne Sánchez?", se preguntaba el dirigente de PP andaluz.

"España Suma va a acabar pasando, por la vía del pacto o de la absorción", explican fuentes populares. Eso sí, no todos en el partido de Casado acogen esta fórmula con tanto entusiasmo.

Críticas a España Suma

Es el caso de algunos barones autonómicos como el gallego Alberto Núñez Feijóo o el vasco Alfonso Alonso. En una entrevista en La Voz de Galicia, Feijóo insistía en que no comparte esta propuesta para su comunidad ya que "Galicia Suma es el PpdeG. Aquí el centroderecha está unido", aseguraba.

Preguntado por si fuera de Galicia entonces sí valdría esa fórmula, el líder regional del PP afirmaba: "Fuera de Galicia que decida la cúpula nacional, y en cada comunidad. En Galicia hay que mantener lo que está unido, no contribuyamos a dividirlo. Galicia tiene un modelo al que aspira el PP de España".

Por su parte, Alfonso Alonso, en una entrevista en El Mundo aseguraba que "España Suma está en los medios, pero no se ha hablado dentro del PP". Afirmación que comparten en Génova ya que explican que "no ha habido debate interno estatutario con España Suma porque aún no se ha celebrado un comité con los barones" para hacerlo, "no por otra cosa".

Lo que no comparten en la cúpula del PP con Alonso es la negativa rotunda a que Vox forme parte de esta alianza. El líder del PP vasco aseguraba en la citada entrevista que "con Vox esta convergencia es imposible. Nos podremos entender en algunas cosas en la gestión, pero las propuestas de Vox son exactamente lo contrario de lo que defiende el PP".

Desde Génova responden a Alfonso Alonso dejando claro que "el PP está dispuesto al diálogo siempre con aquellas formaciones que respetan la libertad individual, la Constitución y que respondan a la pregunta de si queremos que Sánchez continúe en el Palacio de la Moncloa". Así contestaba en rueda de prensa este lunes el vicesecretario de Comunicación de los populares, Pablo Montesinos, que aseguraba que "lo que estamos diciendo desde el PP es que si queremos el modelo de Andalucía, de la Región de Murcia o de la Comunidad de Madrid en aquellas instituciones en las que Gobierna la izquierda".