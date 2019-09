Follón y estupor en TV3 por un monólogo irónico sobre la "Diada" y Torra

Indignación y estupor. El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat) en el "Parlament", Eduard Pujol, no salía de su asombro ni podía disimular su monumental cabreo mientras el monologuista Godai García ofrecía a los espectadores de TV3 su versión del "Onze de Setembre". Sábado noche, programa "Preguntes Freqüents" en la cadena autonómica. Tras dos horas de debate entre políticos, interviene el humorista, que comienza con una llamada a no volcar contenedores en la manifestación del 11-S porque "todos queremos que nadie se sienta excluido de esta revolución de colorines, ni tan solo los contenedores, porque el contenedor padece, el contenedor tiene sentimientos y la última cosa que necesita Cataluña ahora es un contenedor disgustado que vaya a presentar una denuncia a Sociedad Civil de Contenedores, que nos pongan otra querella y ya tendremos en contra todo el colectivo de contenedores de la basura. Por favor, no les demos esta fotografía que es lo que están buscando".

Acto seguido, García se ríe de los lemas independentistas: "Hemos de ser más listos, hemos de volver a las raíces, a los lemas de donde venimos. Revolución de las sonrisas, tozudamente alzados, todo está por hacer y todo es posible, quien siembre rebeldía recoge libertad, abandonaré mis tierras por ti, abonibi, abonebé, vale, situémonos, lo lograremos porque somos un pueblo y vamos todos a una. Somos combativos, pero pacíficos, sin contar con los apuñalamientos de Barcelona".

"Lastimosamente patéticos"

El monólogo continúa con una descripción de las performances independentistas: "Desde 2012 estamos demostrando al mundo entero que los catalanes somos únicos. Antes de 2012 nos la sudaba lo de la unidad nacional y tampoco éramos tan catalanes, pero desde 2012 somos muy catalanes catalanes y si Òmnium y la ANC nos dicen que nos hemos de comprar una camiseta beige y una gorra azul marino, Cataluña responde y nos compramos una camiseta beige y una gorra azul marino y hacemos lo que haga falta. ¿Qué toca ahora? ¿Un casco amarillo? Venga, trae un casco amarillo, ya es igual el ridículo. ¿Qué hace falta para ser un buen 'catalanet'? ¿Hemos de hacer una giga foto? Trae la go pro. ¿Hemos de hacer un mosaico con la cara de Pau Casals que lo giramos y sea la cara de la Lloll Bertran, pues adelante, nunca miedo, adelante, vamos a Ítaca. A mí me llama Òmnium y me dice que todos los catalanes hemos de hacer una fila india por orden alfabético, pues yo lo hago porque si va bien para Cataluña, pues adelante, porque hacer la revolución no está reñido con ser lastimosamente patéticos".

Torra surfeando en el tsunami

El colofón viene a cuenta del último invento independentista, el tsunami democrático. El humorista se la juega. Tiene delante, entre otros políticos, al citado Pujol y al dirigente de la CUP Carles Riera, que también muestra un semblante irritado. Sigue García: "Y este año, toda la carne en el asador. Este año tsunami democrático, que nadie tiene ni puta idea de qué quiere decir, pero vale, lo compramos, como ovejas, como si estuviéramos en el concurso de perros pastor, lo que haga falta, 150 autobuses y todos a hacer el tsunami democrático que yo creo que será que nos encontraremos todos y haremos la ola y ya está. Pero encima de la ola, y aquí hay el giro, sobre la ola surfeando estará el muy honorable president Torra. ¡Toma! Jugada maestra. Y Quim Torra llevará un paraguas, aquel paraguas con la baguette clavada en la punta. Doble jugada maestra. ¡Toma Madrid! ¿No te lo esperabas eso, eh? E irá surfeando y repartiendo lacitos amarillos como si fuera un trapero y la ola le llevará hasta Bruselas donde no tendrá ni puta idea de lo que decir porque es Quim Torra y bueno, no sé, explicará la receta de la ratafía, recitará versos de algún poeta muerto, que eso lo sabemos hacer muy bien, lo de subirnos en las espaldas de la gente que sí que ha hecho alguna cosa".

"Van a la caza de Torra"

"Esto de 11 de septiembre es el cuento del flautista de Hamelin y no hace falta que os diga que papel nos toca hacer a nosotros", concluye García tras aclarar que está intentado ser irónico. La presentadora del programa, Cristina Puig, despide al humorista y despide también a los políticos, pero Eduard Pujol, exdirector de la radio del conde de Godó, la corta en seco para decir que "al president Torra le ha tocado surfear en un mar muy complicado que es la represión de las libertades del país". García replica que tan solo se trata de un monólogo, pero Pujol insiste: "Sí, sí, es un monólogo y podemos hacer coña de muchas cosas, podemos relativizar muchas cosas, pero hay gente en la cárcel, hay gente en el exilio, y van a la caza del president Torra, que deberá ir al juzgado porque defendió la libertad de expresión con una pancarta en el palacio de la Generalidad".

La intervención de Godai García había caído como un jarro de agua fría entre parte del público y los políticos separatistas. El humorista cree que le volverán a llamar para participar en el programa de los sábados por la noche en TV3 y prepara junto a otros colegas un espacio de monólogos para la televisión autonómica, aunque esta no se ha comprometido a comprarlo y emitirlo.