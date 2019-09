Ofensiva conjunta de Casado y Moreno por España Suma: "¿Queremos que gobierne Sánchez?"

Mano a mano, Pablo Casado y Juanma Moreno han sumado este lunes fuerzas para hacer un nuevo llamamiento por la unión del centro derecha si se repiten elecciones. El líder del PP ha presentado al presidente andaluz en un desayuno informativo en Madrid en el que ambos han lanzado cuantiosos mensajes a Albert Rivera para que estudie la fórmula de España Suma, a la que se ha negado en múltiples ocasiones.

El primero ha sido el propio Pablo Casado, que ponía como ejemplo el caso del Gobierno andaluz en el que PP, Cs y Vox llegaron a un acuerdo para gobernar la Junta: "Si fuimos capaces de unirnos en Andalucía contra una mala gestión, ¿cómo no vamos a hacerlo ahora frente al sectarismo y el radicalismo de los mismos? Si el PSOE ha sido capaz de aliarse con los herederos de Batasuna y con ERC, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo los que defendemos España?", ha insistido.

"Los españoles premian el acuerdo. El voto de centro derecha se ha fragmentado y es tiempo de soldar ya esa fractura", ha pedido el líder del PP contestando así a Albert Rivera, que este fin de semana se refería a España Suma en una entrevista en El Mundo asegurando que "Sánchez está salivando por ella; sería el gran error y tenemos que hacer justo lo contrario".

Fórmula sensata

Tras el líder del PP, el presidente andaluz se ha sumado a este llamamiento por España Suma: "Se ha hecho una propuesta que me parece razonable, sensata y viable a nivel nacional. Somos capaces de llegar a acuerdos después de las elecciones, ¿por qué no antes?".

"¿Queremos que gobierne Sánchez?", se ha preguntado también Juanma Moreno que ha respondido: "La mayoría de los ciudadanos, al menos los que no son de izquierdas, piensa que no". De ahí que, sin mencionarlos, ha pedido tanto a Cs como a Vox hacer una "reflexión sensata" para encontrar la fórmula correcta. Eso sí, sin perder la "personalidad" de cada fuerza política.

"Es verdad que hay comunidades autónomas que tienen singularidades, como Galicia o País Vasco, pero en el conjunto de la nación lo veo absolutamente claro", ha insistido Juanma Moreno.

Responden a Rivera

Ambos dirigentes populares también han querido responder a las palabras de Albert Rivera de este domingo en una entrevista en El Mundo en la que se refería a la corrupción del PP afirmando que "si el Partido Popular piensa que vamos a taparle la basura, se equivoca".

Casado ha asegurado que en su partido "no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar", pero ha advertido: "No vamos a tolerar que nuestros adversarios traten de hacernos responsables de lo que paso hace décadas. No todo vale en política, no admitimos recetas ni carnets de honestidad por parte de otros partidos", ha sentenciado.

Por su parte, Moreno ha defendido que "el primero que no tapa la basura es el PP". "El PP siempre ha colaborado con la Justicia, y yo pediría algo de prudencia: ha habido juicios sumarísimos sociales a dirigentes del PP que después se han archivado", ha añadido en referencia a la destrucción de los discos duros de Bárcenas.

Crisis de la listeria

Un desayuno informativo en el que Casado ha querido también mostrar su apoyo a Moreno por una gestión que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía en la crisis de la listeriosis. "Lo han hecho de la mejor forma que se puede y de forma cercana a las familias", ha asegurado al inicio de su intervención el presidente del PP.

Tema al que también se ha referido Moreno que ha explicado que "la respuesta del Gobierno andaluz ha sido rigurosa" ante el "segundo mayor brote" de este tipo a nivel mundial. "Hemos actuado con diligencia y pusimos todos los recursos del sistema andaluz para atender a los afectados".