PSOE y Podemos dan por rotas las negociaciones y asumen la convocatoria de elecciones

Se acabó la función. Cuatro horas más de supuesta negociación a puerta cerrada entre PSOE y Podemos han puesto el punto y final a un intento de acuerdo entre PSOE y Podemos que ambas partes han dado por rotas. Desde el PSOE, Adriana Lastra, constató que "no hay vía para alcanzar un acuerdo, no veo salida a esta situación"; desde Podemos, Pablo Echenique les acusó de levantarse de la mesa de negociación y de "abocar al país a unas elecciones que hace sospechar que era su intención desde el principio".

La reunión se desenvolvió en un clima cordial entre ambas formaciones de izquierdas que según algunas fuentes constaron su incapacidad de pactar al inicio de la reunión pero que "estiraron" el encuentro unas horas más en la sala del número 36 de Carrera de San Jerónimo con el objetivo de pactar la puesta en escena final a su pantomima.

De hecho, antes de que comparecieran Adriana Lastra y Pablo Echenique, el responsable de IU, Alberto Garzón, anticipó el fracaso en una entrevista en La Sexta en la que desveló su "pesimismo moderado" y adelantado que "probablemente no vayamos a ver una sesión de investidura. Las cartas del PSOE están encima de la mesa, es un puzzle muy complejo" y "hay un conflicto de intereses" en torno al gobierno de coalición.

No habrá reunión Sánchez e Iglesias

Pasadas las 15:00 horas, Lastra y Echenique comparecieron antes los medios para certificar su fracaso y dar por rotos los intentos de negociación. La novedad, más allá del secreto a voces de la constatación electoral, radicó en la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que la portavoz gubernamental, Isabel Celaá dio por "garantizado" el pasado viernes.

Preguntada por este extremo por Libertad Digital, Lastra aseguró que "no entendemos de donde ha salido la noticia de que Pedro Sánchez se iba a ver con pablo Iglesias porque, en todo caso, se iban a ver para rubricar un acuerdo. Pero el acuerdo siempre dependería de que las dos comisiones negociadoras lo alcanzaran. No se de donde ha salido la noticia... no lo hay (un acuerdo), por lo tanto la reunión no se dará".

También fue preguntado por LD el negociador morado, Pablo Echenique, para quien ese encuentro "siempre ha estado en el aire" por falta de voluntad del PSOE que "nunca lo llegó a confirmar".

Segundo (y último) fracaso

Se trata de la segunda reunión fallida después del fracaso del encuentro de la semana pasada. El pasado jueves, y tras casi cinco horas de reunión, PSOE y Podemos concluyeron "sin avances" en una cita tras la cual la portavoz de Podemos, Ione Belarra, aseguró salir "preocupadísimas" porque "el PSOE ha venido a presentarnos su programa electoral".

Una constatación electoral que han confirmado los interlocutores socialistas y podemitas tras negarse Podemos, según el PSOE, a debatir sobre un acuerdo programático y negarse el PSOE, según Podemos a debatir sobre un gobierno de coalición. Una negativa ante la que eL psoe, en palabras de Echenique, "ha amenazado con que se levantaban de la mesa de negociación".

Fuego cruzado

Ninguna sorpresa tras el clima de desconfianza mutua entre ambas formaciones que no destilaban esperanza sino al contrario. En las últimas horas los representantes de ambas formaciones han vuelto a enfrascarse en acusaciones mutuas y reproches ante la nula voluntad de que haya un pacto en torno a un gobierno de coalición. A su llegada a la reunión, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, lanzó el primer dardo: "Unidas Podemos están muy inflexibles, tienen que ser más flexibles pero tenemos que tener al presidente investido la semana que viene".

Su interlocutor en Podemos, Pablo Echenique, hizo lo propio al llegar al punto de encuentro en el Congreso y aseguró que acude a la nueva cita "con ánimo de dialogar" pero en torno a un gobierno de coalición" que "es lo que han votado los inscritos y es lo que hay en toda Europa y en todas las comunidades autónomas, parece lo más sensato". Una exigencia de retomar el gobierno de coalición como punto de partida en la que insistió el líder de la formación de los círculos en una entrevista en Carne Cruda.

Pablo Iglesias ha señalado: "Yo no aspiro a que nosotros resultemos simpáticos, caerle simpático a Carmen Calvo, a José Luis Ábalos o los dirigentes del PSOE. Yo aspiro a que dejen atrás el infantilismo y asuman que podemos ponernos de acuerdo en cuestiones que tengan que ver con el interés de España, porque esto no va de caerse bien. Espero que en el último momento sea responsable". Y ha añadido: "Si por el contrario entiende que una repetición electoral puede hacer que Casado y Rivera entren en el Gobierno, pues hombre, al menos que lo reconozca...".