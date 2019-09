'El País' 'ficha' a José Sacristán para su campaña por Pablo Iglesias

El Mundo dice que "el Rey apurará los plazos pese a la ruptura de PSOE y Podemos". La foto del día: el desfile del equipo negociador del PSOE con Lastra y su inaudita indumentaria en primera fila. Santiago González dice que al menos algo se avanzó ayer. "Ahora ya están de acuerdo en que no habrá reunión en la cumbre-cumbre, o sea el encuentro Pedro-Pablo". Así que ya están todos en campaña. El PP "invita a los socialistas críticos a España Suma", esos que todo el mundo sabe que existen pero que nadie ha visto. Y Rivera "pone al partido en modo electoral". Pero Albert, ¿no habíamos quedado en que la banda había cerrado el pacto en la habitación del pánico? Federico Jiménez Losantos habla del último caso de plagio, el del presidente del Senado que denunció ayer ABC. Manuel Cruz "reprodujo fotográficamente largos párrafos fusilados sin piedad de hasta nueve autores a los que ni cita ni menciona (…) Cómo estará de corrompida la universidad que ni siquiera sus autores se habían atrevido a denunciarlo". Cabe la posibilidad de que ni siquiera se enteraran. Para eso habría que haber leído el manual.

El País dice que "el fracaso del diálogo entre PSOE y UP aboca a elecciones en noviembre". Menudo disgusto para Cebrián, oye, es que ya no manda nada en el PSOE. La foto es para el último fichaje de El País, el actor José Sacristán, que ayer suplicaba a Carmen Calvo: "Poneos de acuerdo, por favor". Que no desesperen. Cué confía en que todavía hay alguna posibilidad, "un movimiento sorpresa". Emoción hasta el último momento. También presiona un profe llamado Jordi García con el espantajo de Vox, por si cuela. "Si el resultado favorece un futuro y fulminante gobierno de derechas, cautivo de Vox y de sus votos, podría activarse de nuevo en Cataluña el motor emocional que estuvo en el origen de todo", uy qué miedo, que Cataluña va a desafiar de nuevo al Estado. "Y entonces, atrapado entre el Cid de Vox y el Sant Jordi local, hasta yo me hago independentista". Pues con Dios, señor García, ya está usted tardando. Pepa Bueno está que trina con Sánchez. "¿Qué es lo que tenia que pasar?", se pregunta en relación al lema de campaña del PSOE. "Haz que pase, pidieron, y la ciudadana respondió sobradamente". "Pero han transcurrido casi cinco meses y aquí no ha pasado nada". Bueno, sí que ha pasado. Sánchez ha mandado a hacer gárgaras a Iglesias después de que éste le hiciera presidente con la moción de censura. Eso sí que es una sonrisa del destino. O una carcajada, más bien.

ABC: "El PSOE justifica los plagios del presidente del Senado". Dice el editorial que "la denuncia de ABC no constituye un desprestigio de la política. Manuel Cruz no es la política, como tampoco lo era Pedro Sánchez cuando desvelamos los fraudes de su tesis". Todos los columnistas se entregan en cuerpo y alma a poner a caldo al copión. Luis Ventoso: "La mala relación del sanchismo con la verdad es inadmisible". Ramón Pérez Maura: "El plagio nos ha servido para enterarnos de que el presidente del Senado considera imbéciles a todos sus compatriotas". Ignacio Camacho: "Al defenderse apelando a su curriculum académico brillante, a Cruz solo le ha faltado argumentar que él no es Sánchez". Francisco Robles: "A ver si el presidente del Senado le ha copiado a Camilo Sesto el título de una de sus canciones más emblemáticas, Algo de mi". Mira qué graciosillo.

La Razón: "No es no". Marhuenda llega a la conclusión de que "nunca hubo intención de negociar". "La responsabilidad de buscar los apoyos necesarios para la investidura competía exclusivamente al candidato socialista y es a él a quien se debe imputar el fiasco", el bendito fiasco de que Podemos no entre en el Gobierno. "Llegados a este punto, no creemos que la sociedad española en su conjunto, que no quería una nueva llamada a las urnas, vaya a compartir de buen grado el relato socialista". Pero si lo único que hay que hacer es ir al colegio más cercano a casa entre vermú y vermú y meter un papelito en una caja, caramba, ni que hubiera que escalar el Everest. Antonio Martín Beaumont cuenta que en el PSOE dicen que "los morados ya han ido demasiado lejos y, por tanto, la gobernabilidad debe dirimirse el 10-N". Pedro y Pablo frente a frente a ver quién saca primero. "Sus estrategas le aseguran que es el minuto idóneo para lanzarse a consolidar un proyecto socialdemócrata que recupere a esa ciudadanía que se echó en brazos de Podemos y empieza a volver la mirada al PSOE". No será el único duelo. "PP y Ciudadanos abren su guerra electoral". Pablo y Albert peleando por liderar la derecha. Se admiten apuestas.

La Vanguardia: "Tregua independentista para la Diada previa a la sentencia". El editorial hace balance del desastre causado por el procés que el periódico de Godó patrocinó. "El procés ha alterado la sociedad catalana durante los últimos años". Las sedes de grandes empresas han salido como alma que lleva el diablo, grandes capitales han huido despavoridos del manicomio catalán. "No solo se han ido grandes empresas. También se han desprendido de sus firmas algunos representantes de la burguesía. Y no solo en lo económico. También en lo social", los catalanes enfrentados a leche limpia. Y ahora, el periódico que creó el independentismo para ver si lograba algo más de pasta del gobierno de Rajoy, apela a la "responsabilidad de todas las partes". Porque la cosa "aún puede empeorar". ¿Esto es una amenaza, señor Godó? ¿Mereció la pena, señores de La Vanguardia, montar este desaguisado por unas perritas más? Cada palo que aguante su vela.