Este fin de semana, el Partido Popular del País Vasco celebra en Vitoria una convención en la que su líder, Alfonso Alonso, ya ha anunciado que buscarán un "perfil propio". Unas horas antes de que comience esa cita, en la que participará el sábado el propio Pablo Casado, el líder del PP vasco ha concedido una entrevista en la Cadena Ser en la que ha defendido que en su formación "ya somos distintos, ya tenemos perfil propio. Somos diferentes por la historia, porque aquí han pasado cosas que no han pasado en otros sitios y porque hemos dejado enterrados a nuestros compañeros por la defensa de unas ideas y porque España es muy diversa".

Según Alonso, "el PP es un partido de abajo a arriba y que nace del territorio, y nosotros tenemos características propias que son distintas". Preguntado por si estas "características" le permiten estar de acuerdo con el PP nacional, ha afirmado: "Nosotros tenemos nuestra opinión y posición, y para nosotros es muy sensible el tema de la Foralidad y eso, supongo, es menos importante en Murcia porque allí no tienen ese problema".

"Es verdad que marcamos nuestros territorio pero yo creo que lo que aporta es tener personalidad propia porque, si no eres nadie, ¿qué vas a aportar?", se ha preguntado tras lo que sembraba la duda: "Lo que aporta para hacer un proyecto nacional fuerte es que tú seas alguien y que tengas algo que decir y que lo hagas con lealtad. Yo hablo con Pablo Casado y le digo lo que pienso porque, total, para que no le diga nadie lo que piensa no creo que eso le sirva de nada".

Preguntado por España Suma, Alonso ha asegurado que él ya se lo ofreció a Ciudadanos para las pasadas elecciones municipales aunque "no exactamente con ese nombre". "Les puse como única condición la defensa del concierto económico y la Foralidad, y dijeron que no". "Yo ya hice ese viaje y ahora me da la sensación de que estamos en aquello que decía Churchill, bueno no sé si lo decía porque todo se le atribuye, eso de que he dedicado el 90% de mi vida en pensar en cosas que jamás ocurrieron".

Contra Rosa Díez

El dirigente del PP vasco se ha referido también al acto que este jueves celebra el PP en el Congreso bajo el titulo "Españoles en Defensa de lo Común", presentadas por Cayetana Álvarez de Toledo. Alonso ha cargado contra una de las asistentes a este encuentro: Rosa Díez.

"Arremetía mucho contra el PP. Voy a decirlo de una manera amable: creo que es una personalidad extraordinariamente versátil. Los conversos me parecen muy bien si no se pasan de entusiasmo", terminaba.