La portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha visitado este jueves Es la Mañana de Federico donde ha defendido que los que "estamos comprometidos con los valores constitucionales, tenemos que trabajar juntos, es sentido común muy elemental contra el cainismo". "El camino de la defensa de la Constitución es ir juntos los distintos", ha aseverado.

Álvarez de Toledo ha hecho un llamamiento a la unidad de los constitucionalistas y ha pedido a Ciudadanos y a Vox que "se sientan comprometidos con ello y dejen de lado el cálculo electoral". "Pido generosidad, altura y grandeza y las ofrezco", ha explicado.

Tras ello, la portavoz del PP se ha referido a Ciudadanos asegurando que "entiende" que su "proyecto es la sustitución del PP y eso no va a ocurrir. El futuro de Cs es una reagrupación con el PP". "Dejémonos de luchar con molinos de viento", ha pedido a los de Albert Rivera que ha dicho "están luchando contra un PP que no existe".

"Hemos llegado hasta aquí por la división del constitucionalismo y la traición de la izquierda al gran pacto constitucional, la libertad y la igualdad. Todos los que estamos comprometidos con los valores constitucionales, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad tenemos que trabajar juntos", ha añadido.

Acto en el Congreso

A partir de las doce, Álvarez de Toledo asistirá junto al presidente del PP, Pablo Casado, a las jornadas "Españoles en Defensa de lo Común", que el Grupo Parlamentario Popular celebrará en el Congreso.

Las jornadas las presentará la propia Álvarez de Toledo, y en ellas también participarán la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada; la fundadora de UPyD, Rosa Díez y el escritor y académico, Álvaro Pombo. Una iniciativa que para Álvarez de Toledo refleja el "espíritu de Libres e Iguales", plataforma de que también formó parte la portavoz del PP.

"Al acto de Españoles en Defensa de lo Común va a venir personas como Rosa Díez.No hay que mirar el carné de las personas, ni su procedencia, sino si están dispuestos a defender ese proyecto común". Al hilo de este acto, la diputada popular ha hecho referencia a los jóvenes que este miércoles pusieron el himno de España durante la ofrenda floral del presidente del Generalidad, Quim Torra, con motivo de la Diada. "Son héroes anónimos que han estado desemparados y merecen que sus defensores nos unamos", ha afirmado.

La diputada por Barcelona también ha anunciado en Es la Mañana de Federico que, si se repiten elecciones, ella pretende repetir por esa circunscripción: "Sí, salvo que el partido decida lo contrario", ha explicado. Ademas, ha añadido que "la semana que viene vamos a poner en marcha el Libro Blanco para la libertad, que es revertir el repliegue del Estado y avanzar en la defensa de la Constitución y las libertades".

Mensaje al PP vasco

La portavoz popular también ha sido preguntada en su entrevista en esRadio por la convención que este fin de semana celebrará el PP vasco en la que su líder en esa comunidad, Alfonso Alonso, ya ha anunciado que quiere marcar un "perfil propio".

Álvarez de Toledo ha explicado que "no sabe exactamente qué significa" cuando desde el PP vasco hablan de ese "perfil propio". "Si el perfil consiste, digamos, en decir que la legitimidad de nuestro ordenamiento constitucional tiene zonas reservadas que se remiten a derechos históricos previos y no a la propia Constitución y a la soberanía común, me parecería un grave error".

"El proyecto moderno, moral y eficaz pasa por la reivindicación de la igualdad de los españoles y de su libertad, es decir, del principio constitucional en el que estamos", ha asegurado Álvarez de Toledo.

"Creo que los errores que se cometieron en el PP vasco fueron porque se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz, y se creyó que acercándose a posiciones más tibias, más de contemporización con el marco del nacionalismo se podía obtener un mejor resultado. Ya se ha demostrado que esa posición ha fracasado".

Y sobre lo sucedido en los últimos meses en Navarra, donde los socialistas se han aliado con Bildu, Álvarez de Toledo también ha querido dejar claro que "lo que hemos visto en Navarra, que se traslada al País Vasco, que el Partido Socialista sea capaz de gobernar con el apoyo de Bildu, rompe todos los consensos". "Hasta hace dos días, el PSOE votaba con Bildu, con Geroa Bai y con Podemos en contra del Tribunal Supremo y equiparando a víctimas con verdugos".