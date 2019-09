Casado y Álvarez de Toledo se "empeñarán" en que Rosa Díez vuelva al Congreso

La ex líder de UPyD, Rosa Díez, ha sido este jueves una de las grandes protagonistas del acto que el Partido Popular celebraba en el Congreso de los Diputados bajo el título "Españoles en Defensa de lo Común". Tanto Pablo Casado como Cayetana Álvarez de Toledo han ensalzado la figura de la exsocialista e incluso le han tendido la mano para "converger en la defensa de lo común".

Pablo Casado ha asegurado que "el PP es un partido amplio en el que han cabido muchas adscripciones ideológicas: demócratas cristianos, conservadores, liberales y también socialdemócratas". Tras ello, ha explicado que "esta casa te echa mucho de menos", en referencia al Congreso.

Lo hacía después de que la propia Díez asegurase que "echaba en falta" el Congreso. "Vivo muy feliz pero echo en falta esta casa porque no he hecho una cosa más grande en mi vida que estar aquí representando a todos los españoles".

Respuesta a Alfonso Alonso

Los elogios han subido de tono cuando Álvarez de Toledo ha afirmado que "Rosa (Díez) brilló en esta casa. Vino conmigo en la campaña, es un espíritu libre, crítico, independiente y una mujer valiente. Rosa es de esas impresionantes políticas que tiene España y creo que un país como el nuestro, en un momento como este, no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa y de no tenerla en la política activa". "No nos rendiremos jamás, tampoco en el empeño de que vuelva a esta Casa", ha asegurado al final del encuentro.

Palabras que, sin mencionarlo, respondían a otras realizadas por otro popular, el presidente del PP vasco Alfonso Alonso, esta misma mañana en la Cadena Ser. En su opinión, que Díez asista a un acto del PP es una "cosa sorprendente" ya que "arremetía mucho" contra los populares en el pasado. "Es una personalidad extraordinariamente versátil. Los conversos me parecen muy bien si no se pasan de entusiasmo", añadía el popular vasco.

"Españoles en defensa de la común"

Dejándo atrás la polémica, en el acto que el PP ha organizado en el Congreso se han dado cita desde uno de los fundadores de Vox, Alejo Vidal-Quadras hasta Álvaro Pombo y Ana Losada, presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe. Vidal-Quadras que, al término del encuentro se marchaba afirmando que "este PP" le "gusta más" que el que presidía Mariano Rajoy.

Al acto, han asistido también miembros de otros partidos como Cristiano Brown, presidente de UPyD; Roberto Hernández, diputado de Ciudadanos y Sergio Sayas, de UPN.

En su intervención, Ana Losada ha denunciado que "la inmersión lingüística en catalán es ilegal. Ningún centro público en Cataluña cumple la Ley y tiene el castellano como lengua vehicular. Ningún centro público en Cataluña respeta la Constitución española".

Por su parte, el escritor Álvaro Pombo ha defendido el "el patriotismo constitucional", pero no el "patriotismo de las patrias", mientras que el líder del PP en Cataluña ha defendido España Suma como un "instrumento para combatir el nacionalismo identitario".