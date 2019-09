Alfonso Alonso desvela que Casado le envió un mensaje "de ánimo" y espera su "respaldo explícito"

Este viernes por la tarde comienza en Vitoria la convención del PP vasco en la que el líder de los populares en esa comunidad, Alfonso Alonso, espera que Pablo Casado "respalde" de forma explícita su apuesta por el "perfil propio" de cara a las elecciones autonómicas en esa región de dentro de un año.

Un "apoyo" que Alonso espera recibir en un momento en el que se han acrecentado las diferencias entre la dirección del PP en Vitoria y en Madrid, especialmente en las últimas horas después de que la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, asegurase en esRadio que "los errores que se cometieron en el PP vasco fueron porque se apartaron de esa consigna de que lo moral es lo eficaz, y se creyó que acercándose a posiciones más tibias, más de contemporización con el marco del nacionalismo se podía obtener un mejor resultado. Ya se ha demostrado que esa posición ha fracasado", añadió.

"Mensaje de Casado"

Unas palabras por las que, según Alonso, "mucha gente" en el PP vasco "está dolida". "He recibido muchos mensajes de apoyo de mis compañeros del PP en las últimas horas. La gente tiene memoria. Pablo Casado me ha mandado un mensaje de ánimo", ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi.

Alonso ha continuado asegurando que "a Cayetana Álvarez de Toledo no le voy a pedir que rectifique. Le he mandado nuestro comunicado político y lo último que quiero es una disputa con un compañero de partido. Mis adversarios son otros, los nacionalistas", ha dicho.

Tras ello, ha asegurado que "la película no ha terminado todavía y el sábado va a venir aquí Pablo Casado y estoy seguro de que vamos a conseguir un respaldo explícito y muy claro por parte del presidente nacional del PP en la convención. Y lo demás son accidentes que se producen en el camino, que no explicamos las cosas suficientemente", ha llegado a asegurar Alonso.

"Espero que el sábado termine todo bien y que seamos capaces de explicar quiénes somos y qué queremos. Y que seamos capaces de explicárselo también a Álvarez de Toledo porque la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales y es una cuestión importantísima y tenemos que hacer un gran esfuerzo de pedagogía en Madrid", insistía Alonso poco después en otra entrevista en la televisión vasca.

Será precisamente Pablo Casado el que este viernes cierre en un acto junto a Alfonso Alonso en Vitoria esa convención política que celebran los populares vascos.

Respuesta de Fanjul

En una entrevista en Es la Tarde de Dieter, la secretaria general de Nuevas Generaciones del PP vasco, Beatriz Fanjul, también se ha referido a esta convención y ha pedido "rebajar la tensión" porque "nos estamos metiendo en una guerra de protagonismos que es errónea"."No me gusta lo del ‘perfil propio’ que utiliza Alonso", explicaba Fanjul porque "todos tenemos nuestras singularidades y no hay que ponerles nombre y apellidos".

Fanjul, que ha insistido en la entrevista en que está a favor de España Suma, ha ensalzado la figura de Álvarez de Toledo tras los desencuentros con Alonso: "Es brillante e inteligente y hacer este tipo de declaraciones, tanto unos como otros, no nos beneficia".

Sobre la convención de este fin de semana, ha explicado que "el formato no le parece el adecuado" porque "no es un congreso y no se pueden enmendar las ponencias que tampoco hemos podido conocer los afiliados". "Me hubiese gustado verlas y trabajarlas porque seguro que hay varias opiniones".

Fanjul, que ha expresado sus diferencias con la dirección del PP vasco, ha explicado que "cuando decides tener un discurso libre y defiendes unas convicciones siempre tiene unas consecuencias: que te digan que tus palabras no son tuyas como si fueras un peón de ajedrez, que te digan que es una cosa de chavalería y que te intenten tirar como posible candidata".

Tras ello, ha explicado que esto último a ella no le ha sucedido con Alfonso Alonso, que le apoyado, pero que "su interés no es ocupar un puesto", dado que tiene su trabajo.