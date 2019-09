Alerta máxima a los habitantes de las zonas afectadas por la gota fría: "No salgan de casa"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que "la última hora" del temporal en su región "es muy preocupante" y ha recomendado que los ciudadanos "no salgan de sus casas": "El episodio de más riesgo está llegando ahora".

López Miras ha declarado que "es la primera vez en la historia que estamos en una alerta roja" en la autonomía: "Tenemos todas las comarcas, todos los municipios inundados. Estoy intentando acceder a Los Alcázares y está incomunicado".

El presidente autonómico ha informado de que "se está desbordando el río Segura a su paso por Beniel, que es un municipio limítrofe a la capital". "Hasta anoche estábamos dando recomendaciones –a los ciudadanos– de que no utilizasen sus vehículos, de que no estuviesen en zonas inundables…, pero, desde esta madrugada, la recomendación es que no salgan de sus casas".

López Miras ha dicho que, durante la mañana de este viernes, "vamos a ir viendo esa crecida del río o ese desbordamiento de las ramblas" y que hasta el mediodía, no se sabrá si "la situación se estabiliza o no".

"No pongan su vida en peligro"

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha dicho también este viernes en Es la mañana de Federico que están esperando la crecida del río "y lanzamos el mensaje de que –los vecinos– no salgan de sus casas y sigan las instrucciones de los servicios de emergencias". "No pongan su vida en peligro", añadía.

Bascuñana ha señalado que "estamos totalmente desbordados", que "nunca antes habíamos vivido una situación tan grave" y, por ello, ha insistido en que la población sea consciente de que "está en peligro". "Ya pediremos la declaración de zona catastrófica. Hoy lo que toca es evitar daños personales", ha agregado.

Además, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha informado en su perfil de Twitter de las siguientes alertas: