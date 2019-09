El separatismo considera que las sentencias del Tribunal Supremo son inminentes, que el fallo se hará público antes de la segunda quincena de octubre, cuando se cumplirán dos años de la prisión preventiva de los Jordis, Cuixart y Sánchez. Y ya calienta motores y debate sobre la respuesta que se debe dar al alto tribunal. En una entrevista para TV3 contestada por escrito, ambos dirigentes han abogado por la objeción fiscal y la desobediencia civil tomando como referencia la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Según Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de Junts per Catalunya en el Congreso, "cuando miles de hombres y mujeres deciden actuar contra lo que consideran injusto se convierten en imparables". "La fuerza de la desobediencia civil –continúa– está en la capacidad de ser muchos. Por ejemplo, si cien ciudadanos deciden no pagar impuestos para denunciar los incumplimientos presupuestarios del Gobierno español es seguro que tendrán un problema; si son trescientos mil los ciudadanos que no pagan, el problema o tendrá el Estado".

En la misma línea abunda Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, que se remite a ejemplos como el de los objetores de conciencia e insumisos, las acciones de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca contra los desahucios o el "No quiero pagar" de algunos usuarios de las autopistas catalanas, así como el 1-O.

Huelgas e investidura de Puigdemont

En opinión de Sànchez, es necesario "concretar acciones fáciles de entender y que estén al alcance de mucha gente". También a modo de ejemplo pone la huelga de los tranvías durante el franquismo, aunque no anima a la ciudadanía a dejar de utilizar ahora el transporte público.

Por su parte, Oriol Junqueras deja entrever que se decanta por una huelga general como respuesta a las sentencias del Supremo. Así, afirma que la mejor respuesta sería "caminar hacia mayorías que se acerquen al 3 de octubre", fecha de la huelga general posterior al referéndum ilegal que contó con el apoyo de los comunes (la marca catalana de Podemos) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Junqueras descarta la opción de reintentar la investidura de Puigdemont porque "solo hemos de dar pasos que nos acerquen a nuestro objetivo, que es la independencia de Cataluña". A este respecto, Jordi Sànchez, aliado de Puigdemont, afirma que el prófugo está centrado en el intento de conseguir el acta de eurodiputado y reprocha que el momento de investir a Puigdemont "era el 30 de enero, pero no obtuvimos el apoyo de nuestros socios".