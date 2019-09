Pablo Iglesias no quiere quedar como el culpable de la repetición electoral, razón por la que está haciendo todo lo posible para demostrar que por Podemos no va a ser. "Yo no sé qué más tenemos que hacer", se ha quejado durante una entrevista este viernes en La Sexta donde ha pedido a Pedro Sánchez que reflexione y estudie la propuesta que le trasladó el jueves por teléfono.

"Creo que nadie ha cedido tanto. Pedro no debería haber despachado la propuesta en dos minutos. Creo que debería reflexionarla con calma. Espero que en estas horas la reflexionen y, en el último momento, podamos llegar a un acuerdo", ha señalado añadiendo que considera que Pedro Sánchez debería llamarle para mantener una reunión en la Moncloa para que se pueda desbloquear la situación.

Una propuesta que pasa por una coalición de gobierno temporal entre PSOE y Unidas Podemos hasta que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Si tras la aprobación de las cuentas públicas Sánchez considera que la coalición no ha funcionado, podría echar a la formación morada del Consejo de Ministros teniendo garantizado, aún así, su apoyo en las medidas programáticas que acordaran.

Según Iglesias, desde Unidas Podemos piden "una oportunidad para demostrar que la coalición es buena para España" y así se lo trasladará la semana que viene al rey Felipe VI al que ha pedido también que medie para evitar unas nuevas elecciones. "Creo que el Rey debería hacer entender al candidato que tiene más apoyos que la coalición da estabilidad al sistema parlamentario. España no se debe permitir otras elecciones más", ha señalado.

Sus advertencias

A pesar de que Pablo Iglesias confía en que el PSOE pueda aceptar la oferta, también ha desvelado durante la entrevista qué hará su partido si finalmente no consiguen llegar a un acuerdo y Pedro Sánchez acepta presentarse a una nueva investidura. Según el líder de la formación morada, su partido y sus confluencias se abstendrán, como ya hicieran en las anteriores votaciones, "como gesto de mano tendida" a los socialistas.

Una abstención, que sin embargo, no serviría para nada porque no saldrían las cuentas para que Pedro Sánchez fuera investido presidente. Es decir, en Unidas Podemos no se plantean en estos momentos el apoyo gratis del que tanto se ha hablado durante los últimos días y pelearán hasta el último minuto para ser tenidos en cuenta.

Además, ha advertido a Pedro Sánchez de que su oferta de apartarse para facilitar el gobierno tiene fecha de caducidad: hasta el 23 de septiembre, día en el que se deberían convocar las nuevas elecciones si no se llega a un acuerdo. En ese momento, ha explicado, retomará su pretensión de estar en el Ejecutivo porque, a su juicio, "si hay millones de ciudadanos que le dan su apoyo" no puede marcharse a la primera de cambio.

"Imagínese que voy a un debate electoral y digo que yo me presento a las elecciones pero que si me vetan yo me voy", ha dicho. Eso sí, si los resultados de Podemos tras las elecciones son malos, el líder de la formación morada ha anunciado que, como ya hiciera después del 28 de abril, pondrá su cargo a disposición de los inscritos.