Alonso zanja la polémica con Álvarez de Toledo: "El PP no tiene tiempo para tonterías"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reivindicado la foralidad como "punto de encuentro" entre vascos y españoles y, en referencia a las polémica suscitada por las críticas de Cayetana Álvarez de Toledo a la "tibieza" de los 'populares' vascos con el nacionalismo, ha asegurado que este partido no tiene tiempo "para tonterías", ni para "enfados" entre sus miembros.

Alonso ha lanzado este mensaje en la clausura de la convención que el PP de Euskadi ha celebrado este fin de semana en Vitoria, que se ha visto marcada por las polémicas afirmaciones de la portavoz 'popular' en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien el pasado jueves cuestionó la apuesta del PP vasco en favor de la foralidad y los derechos históricos de los territorios vascos.

Aunque sin citar de forma expresa a Álvarez de Toledo, el líder de los populares vascos ha reivindicado la foralidad constitucional "que es verdad, nos hace diferentes y somos distintos". "¿Qué ejercicio de la libertad, de la tolerancia, de la convivencia es que no se pueda ser distintos?", se ha preguntado, para agregar que "bien utilizada, la foralidad sirve para hacer más fuerte España, para que nos sintamos vascos y españoles".

"Ni polémicas ni polémicos"

El dirigente popular ha querido zanjar la polémica que ha salpicado la convención de Vitoria señalando a los asistentes que "somos compañeros, somos amigos". "Ni polémicas ni polémicos. Salís de aquí y se acabó esa broma, trabajando todos juntos", ha instado.

"Que no somos niños, somos políticos con toda la barba, que tenemos una misión y un objetivo que cumplir, y la gente nos tiene que ver contentos, no enfadados unos con otros", ha manifestado, para exclamar "¡nunca más, de verdad nunca más, no quiero ninguna discusión más sobre esas cosas!".

"Tenemos un proyecto, unas ideas, una gente que está fuera esperando a que se lo contemos. Tenemos un presidente que tenemos que llevar a la Moncloa y no tenemos tiempo para tonterías", ha afirmado para acabar con el debate.

Dicho esto, Alonso ha invitado a Pablo Casado a subir al escenario, donde le ha mostrado una cartel con los nombres de los representantes populares asesinados por ETA, de los que ha dicho que son "la base de la altura moral del PP".

A continuación, ha pedido al presidente del PP que en todas las sedes del partido haya un cuadro similar a éste donde figure el recuerdo y memorial de los cargos públicos populares asesinados, para que cuando un joven "que no lo ha conocido, quiera sumarse al PP, sepa que ingresa en un partido que honra estos valores por los que esta gente fue asesinada y asume el compromiso de estar a la altura". Tras ello, los presentes en la convención han guardado un minuto de silencio en memoria de sus compañeros asesinados.