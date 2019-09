El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que "si en España no tuviésemos una serie de políticos adolescentes a los que les hemos dado un Ferrari de 47 millones de pasajeros y están a punto de estrellarlo, si tuviésemos hombres de Estado, estoy seguro que podría haber un Gobierno de coalición".

Feijóo, en una entrevista que este domingo publica el diario ABC, añade que "si Rubalcaba no hubiera dimitido después de las elecciones que ganó Rajoy, y en 2015 hubiera sido candidato, en España habría habido Gobierno de coalición".

"Si el candidato fuera un hombre de Estado, lo lógico es que llamara al presidente del PP y le ofreciera no cosas extrañas, sino lo que Rajoy le ofreció a Pedro Sánchez, o coalición o pacto de legislatura. Esto llenaría de confianza a los españoles", agrega el dirigente del PP. El presidente de la Xunta opina que "España tiene un Gobierno de asesores y no de gestores. Sánchez desde el primer instante tiene como objetivo hacer lo que más le interesa a él, y si los asesores le dicen que eso son elecciones, habrá elecciones".

"Podemos tiene que moverse entre la humillación y la dignidad. Desde luego no sé lo que más le interesa a Podemos. Porque aquí no estamos hablando de España", explica en ABC. Asimismo señala que "en los dos últimos años, en España no se habla de España. Se habla de Sánchez o de Iglesias, o de Rivera. La palabra España ha desaparecido del lenguaje político y de la prioridad de los políticos. Iglesias entiendo que hará también lo que más le convenga a él".

Para Feijóo el hecho de que el PSOE "no respetara" en Navarra que gobierne la lista más votada, "ha sido muy determinante". En ese sentido dice que "ha sido la explicitación de que el PSOE no respeta la lista más votada y que tiene un compromiso con los nacionalistas. La explicación del PSOE a Navarra es que si no se apoyaban en Bildu perdían los votos del PNV en el Congreso. Menuda explicación". Y se pregunta "¿Usted prefiere pactar con el PNV en vez del PP? Lo que hemos visto es que Sánchez no quiere gobernar con el PP de ninguna manera. Prefiere a Bildu, a ERC y a Podemos. Esa es la verdad. Lo otro es perder el tiempo".

Sobre la propuesta de Pablo Casado de unir al centro derecha en una candidatura denominada España Suma, Feijóo señala que "me gusta sumar y unir lo que estaba unido. Se puede discutir la forma, pero no el objetivo". "Hicimos en el PP un partido de amplio espectro, centrista, de centro-derecha, reformista y liberal. Esto es lo que somos. Un partido de 40 años, ahora en una situación muy compleja y dolorosa, con un muy mal resultado electoral, pero el luto se acabó", afirma Feijóo, que agrega que "hemos sido capaces de conformar gobiernos que no eran fáciles en Murcia, Madrid, Andalucía por primera vez, Castilla y León… También ciudades y diputaciones". "Nos toca volver a unir lo que estaba unido", subraya.