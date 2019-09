A tortas contra Cayetana en 'La Razón': "Quiere mandar más que Casado"

El Mundo dice que "el Rey inicia hoy las consultas sin ningún candidato con apoyos". Vaya manera de perder el tiempo. Rosell se lía a bofetadas con Sánchez. "Todo se ha desarrollado como si, en la misma noche electoral, Sánchez hubiera decidido que él merecía más y sus rivales menos. Y encaminó toda su estrategia a forzar una repetición electoral, hipotecando la marcha de un país entero al engorde de su poder". "La estrategia de Sánchez consiste en una gigantesca toma de rehenes: o él o el caos". Increíblemente todavía hay quien piensa que Rivera podría recobrar el sentido común. Jorge de Esteban se empeña en que "Pedro Sánchez y Albert Rivera deberían entrar en razón para, con el arbitraje de Zarzuela, formar una mayoría sólida". ¿Qué parte del "no" de Rivera no ha entendido Esteban? Federico Jiménez Losantos tiene un inmenso cabreo con Alfonso Alonso por su agarrada con Cayetana. "Alfonso Alonso está perfectamente preparado para crear el PPV, un pay-perview del PNV, al estilo de Arancha Quiroga, símbolo de aquel PP de Rajoy y Soraya que en 2008 decidió liquidar al PP de María San Gil". "Defender a España ya era fascista en aquel PP, pero no había llegado a la xenofobia, como Alonso en la semana de su conversión de renacuajo de Soraya en rana de su 'amigo' Casado", dice Federico en referencia a los ataques de Alonso a Cayetana por su origen argentino. "Tratar como maqueto o forastero al adversario no era cosa del PP vasco sino del racista PNV". "El PPV es un renacuajo vizcaitarra que busca convertirse en batracio jetzale. Alonso es, por ahora, sapo cancionero. Pero si la barba de Casado no es la de Abascal sino la de Rajoy, entonará su gorigori".

En El País, Anabel Díez cuenta que "el nacionalismo facilitará la investidura si hay un pacto de izquierdas". No es por nada, pero este titular es del día después de las elecciones. Xavier Vidal Folch tiene un pedazo de idea para que haya gobierno. Se le ha ocurrido que Podemos "notifique al Rey su disposición a votar al candidato socialista sin necesidad de entrar desde ya en su gobierno, y a la vez le haga saber a este que queda a la espera de sus contrapartidas; y a que estas se plasmen solemnemente". Algo así como una coalición en diferido. Y las contrapartidas que se le ocurren a Folch serían: "Acceso al sottogoverno; toques finales al programa/presupuesto, ya semipactado; comisión de seguimiento de control; compromiso firme de moción de confianza en plazo tasado; uso del periodo para la elaboración de una nueva fórmula de gobernanza no circunscrita a las dos fuerzas, sino abierta también a otros socios (nacionalismo moderado)". Vamos, todo lo que ha rechazado Sánchez durante cinco meses. ¿Habrá dedicado Folch muchas neuronas a esta tontería?

ABC entrevista a Alfonso Alonso. "Vox es un partido nacionalista español y yo no lo soy en absoluto". Otro pellizquito de monja contra Casado. Luis Ventoso se pone de parte de Cayetana en esta polémica. No se corta de llamar tonto a Alfonso Alonso, "peleón y tesonero, pero que en la lotería de la cuna no recibió las neuronas de Cayetana". "Al nacionalismo solo se le gana desde la oposición frontal. El votante vasco conservador y constitucionalista no quiere que le digan que el PNV es sensato y que los fueros son la leche. Lo que busca es un antídoto contra la suave, pero pegajosa, presión nacionalista que lo impregna todo". Hasta ha impregnado al PP vasco. La verdad es que no parece que el PP tenga ya nada que hacer en el País Vasco. Con o sin Alonso.

La Razón va a saco contra Cayetana. "Tensión en el PP ante el 10-N: 'Casado ya tiene su Soraya'". "Dirigentes cuestionan el papel protagonista de Álvarez de Toledo". Cuenta Carmen Morodo que en el PP vasco están encantados con el respaldo de Casado a Alonso dejando a Cayetana en paños menores. "Habrá tomado nota", dice que dicen. "En el PP empiezan a escucharse voces críticas con el protagonismo y el mando de la portavoz parlamentaria. La gestualidad dice mucho, pero en este caso coinciden además las formas y el fondo". Incluso "le echan en cara que quiere mandar más que Casado y que busque siempre tener el papel principal en la foto". Uy, a Cayetana le están haciendo la cama. Y de paso a Casado, como no ponga orden se le van a subir a la chepa. Y eso que Marhuenda le arrea un buen tortazo también a Feijóo en El Submarino por presumir de adulto. "Ya no es un adolescente, aunque haya eternizado su condición de eterno barón sin dar el paso definitivo para asumir la responsabilidad última. Tuvo la oportunidad de liderar el PP, pero lo quería por aclamación, sin despeinarse el tupé juvenil". Así que ahora que cierre la boquita, que no hace más que tocar las narices.