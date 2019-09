Almeida peatonalizará "definitivamente" la Puerta del Sol

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este martes en el desayuno informativo de Europa Press que el Gobierno municipal peatonalizará "definitivamente" la Puerta del Sol de Madrid. Para ello se llevará a cabo, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid, un concurso internacional de ideas para elegir el proyecto final que "mejore la calidad de vida de los madrileños".

Tal y como ha desgranado, "la configuración de esta peatonalización parte de la necesidad de dotar de entrada y salida a los parking de la calle Mayor", por lo tanto en esa zona no se podrá. Sí se peatonalizará "una parte de la calle Mayor para dar continuidad visual, así como toda la zona de la bajada de Alcalá, hasta el edifico de Apple".

Junto a la finalización de las obras del Complejo Canalejas, Almeida ha indicado que será "una de las grandes zonas urbanas que va a tener cualquier capital europea". Ya se ha hablado con comerciantes y empresarios de la zona, con quienes hay un acuerdo "muy avanzado".

Desde Madrid contra Sánchez

En el desayuno informativo, Almeida también se ha referido a la política nacional y ha hecho un llamamiento a la movilización del centro derecha en Madrid, en caso de que se repitan las elecciones generales. En el acto, Almeida ha criticado duramente al presidente del Gobierno en funciones por entender que no está a la altura de la situación y ha reclamado que desde la Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento se haga de contrapeso al gobierno socialista. En este sentido, se ha preguntado qué habría sido de la región y la capital si cuando gobernó Zapatero no hubiera gobernado en ambas el PP.

Tras recordar que en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid ganaron ampliamente los partidos de centro derecha en las últimas municipales y autonómicas, ha agradecido tanto a Ciudadanos como a Vox el esfuerzo para conformar un gobierno de forma rápida y que ya está en "velocidad de crucero".

Por el contrario, ha lanzado duras críticas al presidente en funciones. Así, ha considerado como una "metáfora" que ejemplifica lo que hace Pedro Sánchez sus viajes de los últimos días en los que el jefe del Ejecutivo ha sobrevolado las zonas inundadas del levante en un helicóptero y "con las gafas de sol puestas".

Ha cuestionado que esto sea lo que quieran ver los españoles. Y ha espetado: "Es fácil sobrevolar a los españoles, no gobernar a los españoles". En opinión de Almeida la incapacidad de Pedro Sánchez para formar gobierno se debe a que su objetivo es permanecer en el Gobierno, permanecer como presidente, no ser presidente. Por ello, ha concluido que para Pedro Sánchez, los ciudadanos son un "mal necesario" para poder permanecer en la Moncloa. Además, ha criticado a Sánchez por la moción de censura "arbitraria e injusta" que realizó hace poco más de un año y que ha propiciado que ahora el país no tenga presupuestos, se haya visto abocado a unas elecciones y puede que tenga que celebrar otras.