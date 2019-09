Cayetana, a Calvo: "A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus 'redondos' les susurran"

Ha habido que esperar una semana para ver el primer cara a cara en una sesión de control entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones y la portavoz del PP. Hace siete días, Carmen Calvo evitó medirse a Cayetana Álvarez de Toledo alegando que tenía un viaje al que al final no acudió pero este miércoles se ha podido ver ese enfrentamiento en el que la diputada popular ha pronosticado: "A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran". Hacía referencia así a Iván Redondo, jefe de Gabinete del presidente en funciones.

Álvarez de Toledo comenzaba su intervención asegurando que "la comedia progresista è finita" y preguntaba a Calvo si no le daba "vergüenza". La vicepresidenta del Gobierno, con tono de sorna, respondía: "No he ido a una comedia, ¿me reformula la pregunta?".

La portavoz del PP no se quedaba atrás en su respuesta: "Me imaginaba que no la contestaría pero no que no la entendiera", lo que provocaba las risas en la bancada popular. "Anoche la escuche decir que era un día frustrante y que no estaban pensando en elecciones. Qué impúdico victimismo. No han pensado y no han hecho otra cosa desde el 28 de abril", sentenciaba Álvarez de Toledo.

"Usted ha sido la ejecutora de este teatro socialista, de este sanchista simulacro. Es la encarnación de esta farsa que han tenido que pagar todos los españoles", continuaba la portavoz popular que afeaba a los socialistas estar gobernando "en Navarra gracias a un partido que justifica el asesinato político", en referencia a Bildu.

Pero Álvarez de Toledo no lo dejaba ahí y preguntaba de nuevo a Calvo: "¿Qué ha hecho en estos cinco meses? 10 reuniones en cinco meses, me dirá que esta agotada de tanto negociar", ironizaba para terminar su intervención mostrando su preocupación porque los socialistas "usan dinero público para financiarse la campaña electoral". "El último ejemplo realmente grotesco lo tuvimos ayer con TVE convocando a los líderes políticos a un debate electoral cuando ni siquiera se había pronunciado Su Majestad el Rey. Y al señor Sánchez convirtiendo el telediario de la noche en su primer gran mitin de campaña".

Calvo respondía asegurando que "escuchar hablar" a Álvarez de Toledo "es como cuando llueve, hay que abrir el paraguas". "Nos hemos esforzado en todas y cada una de las instituciones para mantener la Constitución", decía la vicepresidenta del Gobierno que trataba de atacar a la popular asegurando que "no es un gobierno progresista aquel que tiene que caer por corrupción".

"Usted es la única representante de su partido en Cataluña", proseguía Calvo recordando que el PP en en esa comunidad tan sólo consiguió un escaño. Tras ello, afeaba al PP haber hecho "pactos de perdedores" para gobernar en algunas autonomías.