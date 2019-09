"Recuperar el apoyo perdido en Cataluña, centrarse en la gestión económica y tratar de conseguir la unión del centro derecha" en el mayor número de territorios posibles, esos serán los tres pilares sobre los que se fundamentará la actuación del Partido Popular en las próximas semanas de cara a la repetición electoral del 10 de noviembre.

En Génova están ya preparados para una campaña en la que Pablo Casado tendrá "un tono propositivo" y en la que los populares no pretenden "entrar en refriegas" con Ciudadanos ni con Vox. Algo que, creen, ocurrió en los pasados comicios y tratarán de "corregir". "En el PP hacemos autocrítica, no como en el PSOE", sentencian los populares.

Cataluña

Con la publicación de la sentencia del procés a principios de octubre, la situación en Cataluña será una de las grandes protagonistas de la campaña. "Queremos mantener Barcelona, mejorar el resultado y reconquistar Lérida y Tarragona", dicen fuentes del Partido Popular que apuntan a que "si no hay cambios", Cayetana Álvarez de Toledo continuará como cabeza de lista por la ciudad condal. Extremo al que se refirió la portavoz popular la semana pasada en una entrevista en esRadio en la que dijo que su intención era continuar en ese puesto "salvo que el partido decida lo contrario".

La precampaña en Cataluña no tardará en comenzar para los populares ya que en los próximos días la propia Álvarez de Toledo junto con el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, presentarán su "Libro Blanco para la libertad en Cataluña", que tiene como objetivo revertir la expulsión del Estado en esta comunidad autónoma y fortalecer a los constitucionalistas.

España Suma

La unión de los partidos de centro derecha será otra de las bases de esta precampaña. Desde el PP no se rinden a pesar de las continuas negativas de Ciudadanos y Vox al proyecto de España Suma. "Sabemos que no es fácil y que quizá no se pueda llegar a un proyecto general en estos dos meses, pero hay que hacer todo lo posible", explican desde el PP donde ven a Albert Rivera "algo más dialogante".

Los populares están convencidos de que, si se llega a algún tipo de acuerdo, "los ciudadanos lo premiarán" y esperan que a esto se sume la "penalización" al PSOE si los votantes "hacen responsable a Pedro Sánchez de lo sucedido. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ahora se congela el sueldo de pensionistas y funcionarios por culpa de la parálisis sanchista", apuntan.

"A Pedro Sánchez en noviembre le va a ir peor de lo que piensan en su equipo y entre sus asesores. Ha sido un teatro indecente y se está viendo que quería elecciones desde el principio", añaden fuentes populares que esperan que "los ciudadanos lo tengan en cuenta al depositar su voto el 10-N".

La economía

"Hemos visto en nuestros análisis internos y en los estudios que hemos hecho que los ciudadanos relacionan al PP con la gestión económica", explican desde Génova. De ahí que este asunto vaya a tener una importancia "vital" en campaña.

En las próximas semanas, los populares también celebrarán una convención económica para reforzarse en este aspecto. En ella, uno de los temas de debate será el Brexit y las consecuencias que puede tener para España "para las que tenemos que estar preparados", añaden desde el partido de Pablo Casado.