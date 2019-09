Luis Herrero ha entrevistado este jueves a Juan Carlos Girauta. El diputado de Ciudadanos se ha referido a la indignación en su partido por los debates propuestos por TVE para el 10-N que incluyen cara a cara de Sánchez con Casado e Iglesias pero no con Rivera: "Ese uso caciquil del ente público nos pareció exagerado incluso para Sánchez", ha dicho Girauta antes de contar que decidieron ponerse en contacto con RTVE pensando que era un error. La respuesta fue que para cambiarlo había que llamar a Moncloa: "Lo traéis empaquetadito y aquí lo haremos". En Casa de Herrero, Girauta ha dado el nombre del directivo que les dio esa respuesta: el periodista Enric Hernández, recién nombrado director de Información y Actualidad.

"Esta cacicada de este calibre es rigurosamente cierta", ha dicho Girauta, que se ha mostrado durísimo con Sánchez y el "engaño" de estos meses. "Ahora sabemos indubitadamente que quería una repetición electoral" y que Sánchez no es un político sino "un jugador de riesgo, que lanza los dados hasta que le sale el póker".

Girauta ha justificado el último movimiento de Ciudadanos, la "ventanita" que le abrieron a Sánchez para una abstención con tres condiciones, y ha avisado de que no habrá más "oportunidades". Para el diputado, Sánchez está "lanzando un mensaje de impunidad" a los golpistas al no prometer que no les indultará y está actuando de "bisagra del nacionalismo" por gobernar gracias a EH Bildu en Navarra.

"¿Qué quiere decir eso de que van a intentar acercarse al centro? ¿A qué centro? España está en una encrucijada, está en peligro su unidad", ha avisado Girauta, y mientras, el PSOE, se dedica a "fomentar el odio en toda España" poniendo a otros "la etiqueta de fascistas" en una "dicotomía para tontos". Sánchez, ha continuado, "ha decidido casarse con los enemigos de España". Y es un hombre sin convicciones ni principios, "un presidente para tontos" que sólo conoce una vía para gobernar, la de "los frentes" y las dos Españas.