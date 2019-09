Cuixart, en plan mártir, promete que cumplirá íntegra la condena por el golpe de Estado

Segundo aniversario del asedio a la comitiva judicial que registraba la sede de la consejería de Economía. Para celebrarlo, la emisora de la Generalidad, Catalunya Ràdio, se pone en contacto con el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, preso en la cárcel autonómica de Lledoners. El dirigente separatista adopta el papel de mártir y asegura que cumplirá íntegra la condena, que no aceptará un indulto y que entramos en un escenario de "lucha antifranquista".

Cuixart afirma que ha renunciado al programa individual de tratamiento de la prisión y da por descontado que será condenado a catorce años, la petición fiscal, que pretende cumplir sin rebajas ni beneficios penitenciarios porque la sentencia debe ser, alega, "palanca contra la represión". "La respuesta a la sentencia debe ser un fax al rey con los nombres de los próximos presos porque lo volveremos a hacer" ha abundado Cuixart en conversación con la periodista Mònica Terribas.

Dice también que "no estamos tan lejos de Ferrer Guardia o Companys; el camino está marcado". Inflamado, el preso afirma que los ciudadanos de Cataluña merecen estar orgullosos de sus instituciones y apela a una respuesta institucional en la que se respete la voluntad de la ciudadanía. En cuanto a la posibilidad de una amnistía, Cuixart afirma que eso significaría que el Estado reconoce la injusticia de las condenas. Además, ha abogado por la desobediencia civil y la lucha no violenta. "Acciones constantes donde las amenazas de represión no deben ser un obstáculo" es la receta de Cuixart.

Segundo aniversario del 20-S

Esta tarde hay convocadas dos protestas para conmemorar el segundo aniversario del 20 de septiembre, cuyos sucesos dieron lugar al encarcelamiento de los Jordis, Cuixart y Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Òmnium ha convocado a sus simpatizantes frente a la consejería de Economía mientras que los Comités de Defensa de la República (CDR) se han citado frente a la comandancia de la Guardia Civil en la Travesera de Gracia de Barcelona.