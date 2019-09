EH Bildu ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para vetar la presencia de PP, Cs y Vox en la campaña del 10-N. La proposición pretende que la cámara vasca reclame a "partidos de ámbito español cuya implantación en Euskal Herria es prácticamente nula" que "renuncien a utilizar este país para la obtención de votos en el resto del Estado" y que "no tensionen la convivencia provocando altercados y situaciones violentas que todos rechazamos".

Los miembros de EH Bildu hacen su petición, dicen, "desde el respeto a la libertad de expresión de la ciudadanía, asociaciones y partidos políticos".

La iniciativa, firmada por el parlamentario Unai Urruzuno, hace referencia expresa a actos de Vox en Bilbao y San Sebastián y de Cs, en Rentería. También mencionan un acto de PP y Cs en la navarra Alsasua.

A juicio de EH Bildu, ese tipo de actos "no son un ejercicio de libertad de expresión, sino una provocación malintencionada que pervierte el significado de ese derecho fundamental, y todo ello con el único objetivo de trasladar una imagen falsa de Euskal Herria a partir de la cual luego poder justificar maniobras ilícitas que atacan la convivencia y la normalidad política". A su juicio, es una "astuta artimaña de comunicación" que persigue una "profecía autocumplida de que el País Vasco es un territorio violento", objetivo que logran mediante la "provocación".

El partido no hace mención del acoso sufrido por los dirigentes y simpatizantes de dichos partidos políticos en los actos protagonizados en esas localidades. Como entonces, la formación que lidera Arnaldo Otegi responsabiliza de los incidentes a quienes los sufrieron.

Tras conocer la noticia, el líder del PP, Pablo Casado, ha aprovechado para exigir al PSOE que "rompa con Bildu" y ha avisado de que piensa seguir yendo al País Vasco.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha tachado de "nazi" la iniciativa: "Antes nos mataban, ahora nos vetan".

"A ver si os enteráis de una vez, totalitarios de Bildu: toda España es de todos los españoles. Ciudadanos jamás permitirá que os apropiéis ni de un solo palmo de nuestra nación. Lo que hay que vetar son vuestros homenajes a etarras. ¡Viva la libertad!", ha dicho Albert Rivera.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la ilegalización de EH Bildu en un contundente mensaje: "A mí no me impidieron ni me impedirán estar en mi patria chica ni a tiros ni a bombas. ¡Gentuza!".