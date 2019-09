'La Razón' amenaza a Casado: "Es su segundo cartucho y solo tiene tres"

El Mundo dice que "Sánchez maniobra para subir las pensiones antes del 10-N". "El aumento de los sueldos públicos, pendiente de otro decretazo". ¡Oiga! ¿Y para los demás no haya na? Rosell está indignado. "Sánchez no puede poner el Consejo de Ministros a su particular servicio". Ya verás como sí que puede. Federico Jiménez Losantos tiene un soberano cabreo por la foto de Casado con Rajoy. "Lo que no esperaba es que Casado tomase como guía para el camino de losas amarillas que lleva a la Moncloa a la Bruja del Norte". "La foto de Casado y Rajoy ¿habrá alegrado o preocupado a Rivera y a Abascal? Pues eso". Raúl del Pozo se quita el cráneo con Sánchez, que "como los grandes estadistas, miente con un cuajo aterrador. Todos los días declara que los de Podemos le han negado el apoyo cuando fueron los que le hicieron presidente y le montaron la campaña electoral con la que obtuvo 123 diputados". Sí, la cara de tonto que se le ha quedado a Iglesias es enternecedora.

El País dice que "Errejón estudia concurrir a las elecciones con lista propia". Según El País el tío es un fenómeno. "Agitaría el mapa de la izquierda. Unidas Podemos sería la formación más amenazada, pero el PSOE tampoco escaparía al efecto Errejón, susceptible de lograr apoyos incluso entre los votantes moderados de Ciudadanos". Y de Vox, no subestiméis la capacidad de seducción de Errejón. Jorge M. Reverte dedica su columna al deporte de moda en la izquierda y parte de la derecha. Atizar a Cayetana. "Cayetana puede, como buena española con todos sus papeles en regla, hablar sin saber y sin documentarse de toda esa gente que dio la cara, o la nuca, cuando había que darla. De toda la gente que se la jugaba, desde las sedes de su partido para que los vascos pudieran ser libres, como el resto de los españoles. Cayetana es hoy una frontera, como lo son, por ejemplo , muchos vecinos de Alsasua o de Guernika, entre la desmemoria y la estupidez". Si esto lo dijera uno de derechas le dirían que está utilizando a las víctimas del terrorismo.

ABC también se apunta a darle alegrías a Sánchez. "Inquietud en Podemos ante una posible lista de Errejón para el 10-N". "¿Hacia un trirrojito?", se pregunta con mucha guasa. "Sánchez elogia a Errejón y dice que no habría podido dormir por la noche con Podemos en el Gobierno". Qué tío. Es mi héroe, de mayor quiero ser como él. Carrascal llega a una sabia conclusión. "Sánchez no es de izquierdas ni de derechas ni de centro. Es sanchista. Pero la mercancía que ahora intenta vender –seriedad, moderación, centrismo– está averiada". Pues hasta ahora le ha salido todo a pedir de boca.

La Razón viene guerrera. "Barones del PP exigen cambios: 'Ni toreros ni tertulianos en las listas'". ¿Marhuenda quiere echar a Montesinos? "Rechazan España Suma y avisan a Casado de que 'es su segundo cartucho y solo tiene tres'" y que su liderazgo "se medirá en los 80 escaños" y si no a la p... calle. Ni Corleone. En el editorial le apaña las listas. "Siempre hay que aprender de los errores, y la última campaña electoral demostró que debe contarse con la estructura territorial del partido y sus barones (...) Dar entrada en las listas electorales a voces de la sociedad civil no debe confundirse con dejar que la política deje de ser una actividad profesional y no un plató de televisión", de esos en los que Marhuenda se pasa la vida. "El PP no tiene más solución para remontar su situación que ser ambicioso si quiere llegar por lo menos a los 80 diputados. En este sentido, la circunscripción de Barcelona será fundamental, por lo que elegir a los mejores candidatos será clave". Vamos, que se cargue a Cayetana y a Pablo Montesinos. Pues Cayetana se defenderá solita, pero con Montesinos como se entere Ferreras te la cargas, Marhu.