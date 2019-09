El PP se embarca en "la tortura" de las listas con un comité de campaña en el que Egea será "clave"

A menos de dos meses de los comicios del próximo 10 de noviembre, el Partido Popular ha engrasado ya su maquinaría electoral que pondrá en marcha oficialmente este lunes con la celebración de un Comité Ejecutivo Nacional del PP presidido por Pablo Casado.

Un encuentro que reunirá a la plana mayor del PP, incluidos sus barones territoriales, y que tiene como objetivo ultimar los detalles de la nueva campaña electoral. Entre las labores en las que se tendrán que poner a trabajar los populares en los próximos días estará confeccionar las listas electorales. Una tarea que algunos en las filas del PP califican de "tortura", dado que hay que "cuadrar" todos los puestos "y no siempre puedes contar con todos los que te gustaría", explican.

Además, se prevé que el lunes se designe en Génova al "Comité de campaña" de las elecciones del 10 de noviembre. Un equipo en el que el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, tendrá un "papel clave", así como otros rostros del PP como el de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, o la actual vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán.

Este comité será el encargado también de reunirse con Ciudadanos para plantear a los de Albert Rivera su propuesta formal para conformar una plataforma preelectoral bajo las siglas de España Suma. Un proyecto que no tiene mucho tiempo para salir adelante ya que el próximo día 29 de septiembre se cierra el plazo para el registro de coaliciones electorales.

Las listas

Si la alianza con Ciudadanos sale adelante en algunos territorios, la labor de las listas se complicaría de forma significativa dado que tendrían que entenderse ambos partidos y la tarea tiene que estar terminada para el próximo día 7 de octubre, cuando acaba el plazo para presentar las candidaturas de los partidos a la Junta Electoral Provincial.

De no llegar a un acuerdo con Cs, en Génova ya hay voces que piden que las candidaturas no sean exactamente "las mismas y con el mismo orden" que el pasado 28 de abril. Apuestan por hacer "autocrítica" y que se pueda modificar la situación de aquellos candidatos que no han "funcionado".

En la lista de Madrid, los cambios son obligados dado que la marcha, entre otros, de Daniel Lacalle o Javier Fernández-Lasquetty (como consejero del Gobierno madrileño), han dejado huecos entre los puestos de salida. En el caso, por ejemplo, de la número uno por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, su intención es volver a repetir "salvo que el partido decida lo contrario".

En las listas andaluzas, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha explicado esta semana que es necesario hacer "ajustes". Entre los populares hay voces que no ven con buenos ojos la repetición como cabeza de cartel de Juan José Cortés, que fue número uno al Congreso por Huelva, y tratan de buscar una "solución" a este asunto. Una de las posibilidades que barajan es que la exministra de Empleo, Fátima Báñez, ocupe el número uno de la lista y a Cortés se le desplace.

Y en el País Vasco también se esperan cambios dado que en Álava se sustituirá a Javier Maroto, que continuará como senador por designación autonómica después de empadronarse en el pequeño municipio de Sotosalbos (Segovia).