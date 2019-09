Torra, Puigdemont y Rufián se vuelcan a favor de los CDR detenidos por terrorismo

El separatismo clama contra la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. La operación ordenada por la Audiencia Nacional y ejecutada por la Guardia Civil ha soliviantado a los principales dirigentes políticos independentistas, de Junts per Catalunya (JxCat) a la CUP pasando por ERC y de la ANC a Òmniun, así como a los medios de comunicación al servicio de la causa separatista, que se han apresurado a descalificar el operativo judicial y las detenciones de la Guardia Civil.

El presidente de la Generalidad y uno de los patrocinadores más activos de los CDR, Quim Torra, ha emitido un mensaje en Twitter en el que acusa al Estado de "crear un relato de violencia" que vincula a la que se prevé inminente publicación del fallo del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado del que se cumplen ahora dos años. La represión continúa siendo la única respuesta del Estado español. Están intentando volver a construir un relato de violencia antes de la sentencias. No lo conseguirán. El movimiento independentista es y será siempre pacífico", ha tuiteado Torra.

El prófugo Carles Puigdemont también se ha referido a la operación judicial en tono crítico. Así, el expresidente autonómico ha emitido dos mensajes. El primero se refiere a la detención de Tamara Carrasco, una miembro del CDR, hace un año y dice así: Sabemos como actuaron en el caso de Tamara, y como lo han hecho en otros casos. Primero detienen y después buscan pruebas que no aguantan ninguna de las graves acuaciones. Todo al servicio de un relato, que es en lo que se ha convertido la democracia española". El mensaje va acompañado con la etiqueta "#LlibertatIndependentistes" y otro texto, este de Jaume Asens, exteniente de alcalde de Ada Colau y cabeza de cartel de los comunes, versión catalana de Unidas Podemos, en las pasadas y en las próximas generales. Asens ha declarado en Twitter que "es una irresponsabilidad equiparar a los CDR con el terrorismo. Y una banalización que ofrende a las víctimas del terrorismo. Operaciones políciales que estigmatizan y causan alarma social para después desinflarse, como hemos visto en los casos de Adrià o Tamara". Alude a Adrià Carrasco, que se fugó cuando iba a ser detenido por la Guardia Civil por orden judicial en el mismo operativo en el que resultó detenida la citada Tamara Carrasco.

En un segundo mensaje al respecto de las detenciones, Puigdemont califica el operativo judicial de "provocación": "Saben que no hemos caído nunca en las provocaciones y por eso fabrican casos de terrorismo. Ni así: serenos y firmes, que es lo que les saca de quicio. La respuesta a la represión es la libertad".

Teoría del relato

La teoría del relato es la que utiliza también el representante de ERC Gabriel Rufián, quien en la misma red social asegura que "hoy leerás artículos escritos en comisarías y no en redacciones" y exige la comparecencia del ministerio de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska en los siguientes términos: "Si no estás prevenido ante los medios de comunicación te harán creer que lo peligroso es un CDR y no un CIE o que las armas las tienen quienes vota y no quienes se las venden a sápatras saudies. Exigimos la comparecencia del Ministro del Interior para dar explicaciones".

Tanto en las tertulias como en los informativos de TV3, "Catalunya Ràdio" y Rac 1, la emisora del conde de Godó, se ha puesto en duda el operativo con los mismos argumentos de los dirigentes políticos y con alusiones al "comando Dixan", una célula islamista desarticulada hace años, y la detención de Tamara Carrasco, cuyo caso fue trasladado de la Audiencia Nacional a un juzgado de Cataluña tras descartarse el cargo de terrorismo.

Alcaldes, concejales y diputados de partidos separatistas han encabezado las concentraciones de protesta delante de los domicilios de los detenidos mientras la Guardia Civil llevaba a cabo detenciones y registros.