Álvarez de Toledo dice que Vox se sitúa "fuera" de España Suma tras la foto de Abascal con Salvini

La imagen que el pasado viernes publicó Santiago Abascal, en las redes sociales en la que se le podía ver en Roma junto al líder de la Liga, Matteo Salvini, tras una reunión en el Senado italiano es para Cayetana Álvarez de Toledo una muestra más de que "Vox está jugando a una deriva de colocarse muy fuera" de una plataforma electoral como España Suma.

Así lo ha explicado la portavoz del Partido Popular en una entrevista este lunes en Antena 3 al ser preguntada por si Vox podría formar parte de esa alianza. "El otro día vi que Santiago Abascal se hizo una foto con Salvini. Creo que eso les coloca en un sitio diferente, distinto".

En Roma, muy positiva reunión de trabajo con @matteosalvinimi en el Senado italiano.

Coincidimos plenamente en la necesidad de proteger las fronteras de Europa de la inmigración masiva, y en el respeto a la soberanía nacional -y unidad- de los estados miembros de la UE. a href="https://t.co/4bWAeg5JLJ">pic.twitter.com/4bWAeg5JLJ — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) September 20, 2019

Para Álvarez de Toledo, "la reagrupación natural se produce entre Ciudadanos y el Partido Popular, que somos prácticamente lo mismo". "Yo he dicho que me cuesta mucho ver diferencias entre lo que defiende Juan Carlos Girauta o Inés Arrimadas y lo que defiendo yo", ha explicado la diputada.

No es la única

La portavoz del PP no es la única que defiende la inconveniencia de que Vox forme parte de esta alianza ya que son muchos en Génova y también entre los barones del partido que creen que el partido de Santiago Abascal no tendría que formar parte de esta "suma" antes de las elecciones.

Entre los que se muestran reacios a invitar a Vox a que se incorpore a España Suma están barones como el gallego Alberto Núñez Feijóo o el vasco Alfonso Alonso.

El barón gallego ha rechazado de plano la alianza para Galicia pero más allá iba el líder del PP vasco que el pasado 9 de septiembre aseguraba en una entrevista en El Mundo que con Vox la convergencia "es imposible". "Nos podremos entender en algunas cosas en la gestión, pero las propuestas de Vox son exactamente lo contrario de lo que defiende el PP. Ya no es que no apoyen la foralidad, es que no apoyan ni las autonomías. Vox es una oferta política legítima, pero que no tiene nada que ver con el PP", añadía Alfonso Alonso.