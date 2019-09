Los Mossos separatistas se solidarizan con los CDR detenidos por terrorismo

Los "Mossos per la República", los "Mossos per la Democràcia" y el grupo "Guilleries", tres de las organizaciones de agentes separatistas en la policía de la Generalidad, han mostrado en las últimas horas su rechazo a la operación judicial que concluyó con la desarticulación de un grupo de los Comités de Defensa de la República (CDR) preparado para atentar y su solidaridad con los detenidos.

Los tres grupos, que operan con total impunidad dentro de los Mossos, no han tenido el más mínimo reparo en tratar de desacreditar la tarea de la Guardia Civil como policía judicial y en dar su apoyo a los CDR. Así, los Mossos per la República Catalana, una sectorial de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), aseguraban en un mensaje de Twitter que las detenciones habían sido "intimidatorias" y "vergonzosas" y mostraban su apoyo a los CDR: "Nuestra solidaridad con las personas detenidas de una manera intimidatoria y vergonzosa. Por mucho que quieran darnos miedo, no lo conseguirán. Por mucho que nos quieran criminalzar, no lo harán. Seguimos en pie. Ahora y siempre".

La nostra solidaritat amb les persones detingudes d’una manera intimidatòria i vergonyosa.

Per molt que ens vulguin fer por, no ho aconseguiran.

Per molt que ens vulguin criminalitzar, no ho faran.

Seguim dempeus. Ara i sempre.#NoSurrender #NiOblitNiPerdó — Mossos per la República Catalana (@ANC_Mossos) September 23, 2019

Otro grupo separatista, los Mossos per la Democràcia, se dedicaba a retuitear las convocatorias de protesta de los CDR y ponía en duda la operación: "Las detenciones son arbitrarias. Producto de la demofobia del Estado, del miedo a la voz popular que ejercerá sus derechos con determinación".

Les detencions són arbitràries. Producte de la demofòbia de l’estat, de la por a la veu popular que exerxirà els deus drets amb determinació.

I si no, mireu alguns exemples de terror absolt. pic.twitter.com/yvwNWwdMos — MossosXDemocràcia (@MossosXdemos) September 23, 2019

La entidad "Guilleries", otro grupo con gran predicamento entre los agentes independentistas, considera que el ministerio del Interior sigue las pautas en Cataluña del Plan Zen (Zona Especial Norte) aplicado en los años de mayor actividad terrorista de ETA en el País Vasco y que la operación contra los CDR "huele mal".

Es segueixen les pautes descrites en el nou "Plan ZEN (Zona Especial Norte)" que ja es va aplicar a Euskadi.https://t.co/CTOefGQ2Qk — @Guilleries_mossos (@Guilleriesmoss1) September 23, 2019

El departamento de Interior de la Generalidad consiente la actividad de estos grupos separatistas mientras abre expedientes a agentes como el que dijo que la república no existe y llamó "idiota" a un manifestante violento o a quienes han mostrado su lealtad a la Constitución.