Alejandro Fernández alerta de la "legitimación de la violencia" por las élites separatistas

La detención de nueve miembros de los CDR que se estaban preparando para atentar en el aniversario del 1-O ha provocado que los líderes separatistas, encabezados por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, hayan mostrado su rechazo a esta operación judicial liderada por la Guardia Civil.

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha asegurado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que esta "frustración" de las bases del independentismo ha provocado esta deriva terrorista. El líder popular ha recordado que "hace un año y medio" alertó "de la eventual batasunización de la política catalana" y ha reconocido que le "duele" haber "tenido razón". Fernández ha apuntado que esta detención "coincide con la movilización más baja del independentismo y con sus líderes en prisión".

En este sentido el líder del PP en Cataluña está convencido que "el siguiente paso es la legitimación y el blanqueamiento de la violencia". Además esta situación ha vuelto ha dividir una vez más a los catalanes. Alejandro Fernández ha contado que "hay una parte de la sociedad catalana que asiste asustada a este espectáculo y otra que se pone del lado de la defensa de Torra de que esto es un ataque del Estado y un montaje".

Alejandro Fernández ha señalado también que "la previsión inicial de los separatistas" era "lanzar una primavera catalana, a imagen y semejanza de las primaveras árabes". Ha dicho que "para eso necesitas una cantidad de gente que hoy no les veo con la suficiente fuerza para lanzarlo". Ha recordado que "lo intentaron en su momento y fracasaron" porque "no es lo mismo ser un egipcio con una renta per cápita de 20 euros que ser un pijo nacionalista con un chalet en la Cerdaña, par hacer la revolución en esas condiciones no es tan sencillo".

Sin embargo lo que le da "miedo" al líder del PP y de lo que está "convencido que pueda ocurrir" es "algún episodio de aquéllos que nos hielen la sangre, que era lo que estaban preparando estos sujetos". Fernández no ve a los separatistas con "la capacidad de lanzar a un millón de personas a la calle a ocupar las grandes infraestructuras y los edificios de la Administración del Estado" pero sí a "a algunos de sus sectores organizando acciones de violencia clarísimas".

Una moción de censura contra Torra

El líder del PP quiere plantear a Ciudadanos y al PSC hacer "una moción de censura" contra el presidente de la Generalidad, Quim Torra, y "poner un gobierno para preservar la seguridad de los ciudadanos". Cree que aunque se pierda la esa moción en el Parlament se puede ganar de cara a la opinión pública y que así pueda servir para algo la victoria electoral de los de Albert Rivera en las últimas catalanas.

Cree que hay que actuar con "paciencia, perseverancia y confianza" como han hecho los separatistas. Fernández ha señalado que "da la sensación de que el separatismo siempre tiene una paciencia infinita para rearmarse y a nosotros se nos exige inmediatez". Piensa que "estas operaciones del catalanismo político no dejan de ser operaciones de bomberos pirómanos". Para el líder del PP son "gente que estuvo apoyando la vía unilateral hasta el último día, que no se daban cuenta que esa vía les dejaba fuera y ahora van a Madrid". Alejandro Fernández ha dicho que "por desgracia en las élites madrileñas hay un enorme deseo de ser engañados por algún nacionalista astuto".