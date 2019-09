Cs denuncia que Torra prepara un nuevo golpe de Estado y el PP le acusa de "encumbrar terroristas"

Dura intervención de Lorena Roldán en el debate de política general en el parlamento catalán. La dirigente de Ciudadanos ha denunciado que el presidente de la Generalidad, Quim Torra, no preside una comunidad autónoma sino que está utilizando recursos públicos para ejecutar un nuevo golpe de Estado separatista. Roldán, que se estrenaba como líder de Ciudadanos en la cámara catalana, acusó a Torra de liderar los "comandos de los CDR" y le tachó de "peligro público". Esas dos expresiones provocaron que el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, interrumpiera y llamara al orden la diputada.

En relación a la defensa de Torra de los detenidos de los CDR que planeaban, según la Fiscalía, atentar contra instalaciones de la Guardia Civil, Roldán ha instado al dirigente separatista a aprender del pasado y le ha mostrado una fotografía del atentado de ETA contra la Guardia Civil en Vich en 1991, acción terrorista con diez víctimas mortales, cinco de ellas menores. En ese instante, Torrent ha vuelto a interrumpir a la dirigente de Ciudadanos porque un diputado del PP había dado un viva a la Guardia Civil, cosa que el presidente de la cámara no consideró "apropiada".

Roldán instó a Torra a rectificar en su defensa de los detenidos "porque estamos hablando de explosivos y de atentados y usted está jugando con fuego. Dé marcha atrás y pida perdón".

Por su parte, el dirigente del PSC, Miquel Iceta, instó a Torra a gobernar la comunidad autónoma "mientras no sean otra cosa" y a acatar la sentencia del 1-O. "La desobediencia conduce al desastre", apuntó el líder socialista catalán, que tendió una mano al Govern para negociar los presupuestos de 2020.

Igual de duro que Roldán estuvo el dirigente del PP Alejandro Fernández, que denunció que los nacionalistas "se hayan dedicado al encumbramiento de terroristas como el asesino Carles Sastre o el secuestrador Arnaldo Otegi". También apuntó que "sé que todos ustedes no son así, pero no se atreven a hablar para que no les llamen 'botiflers' (traidores)" y terminó por espetar a Torra que "si tiene que declarar la independencia de Cataluña hágalo ya, pero no nos torture más con sus monsergas".

Comparación con Puig Antich

Sergi Sebrià, portavoz republicano, defendió la inocencia de los CDR detenidos y realizó un discurso de autoayuda en el que insistió en que "si persistimos, ganaremos". Albert Batet, portavoz de Junts per Catalunya, principió su discurso comparando a Puig Antich con Tamara Carrasco, miembro de los CDR que fue detenida por la Guardia Civil y a la que se impidió salir de su localidad, Viladecans, durante un año. "Son víctimas del sistema represor del Estado español, que antes y ahora actúa de la misma manera, haciendo desaparecer pruebas", llegó a afirmar Batet, quien también se refirió al caso Villajero y al caso Noos para dudar de la calidad democrática de España.

En su réplica a los grupos, Torra se centró en Ciudadanos y reprochó a Roldán que "imitara" a Arrimadas y que utilizara a las víctimas del terrorismo.