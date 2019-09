Errejón podría sacar 9 escaños y el PSOE, a la baja: "A lo mejor a Sánchez le pasa lo mismo que a Carmena"

Esta semana el instituto GAD 3 comenzó a realizar una nueva encuesta basada en 1.200 entrevistas, incluyendo ya a Íñigo Errejón como candidato a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. "En estos momentos nos está dando que el partido de Errejón tendría nueve escaños, sabiendo además que se presenta, con bastante inteligencia política, en las provincias más numerosas donde tiene opciones de sumar escaños a la izquierda y, sin embargo, en las más pequeñas no lo va a hacer para no dividir el voto", explicó Narciso Michavila En casa de Herrero, de esRadio, este miércoles.

Más País "le roba bastante" voto a Podemos. Pero también al PSOE de Pedro Sánchez: este nuevo sonde sigue recogiendo la tendencia de días anteriores, esto es, pasa de ir escalando posiciones a seguir bajando. De hecho, le damos mañana, en la estimación de voto, menos voto del que obtuvo Pedro Sánchez en las pasadas elecciones", reveló Michavila. "La tendencia es esa: un PSOE que va a la baja , cediendo voto a sus compañeros de la izquierda".

"Aún así es el que tiene más opciones de gobernar porque PSOE, Podemos y Más País suman más escaños que PP, Ciudadanos y Vox".

"A lo mejor a Sánchez le pasa lo mismo que a Díaz o Carmena"

Y es que la izquierda "está más movilizada en ir a votar que la derecha". Así las cosas, la clave en estas elecciones va a estar en la movilización que los partidos, sobre todo de derechas, consigan realizar. "Si al final la abstención se reparte en los dos bloques e incluso el votante de centro-derecha ve una opción de cambiar la situación -, a lo mejor el señor Pedro Sánchez se lleva una noticia no muy positiva en la noche electoral", avisó.

A lo mejor le pasa al señor Sánchez lo mismo que le pasó a Susana Díaz o a Manuela Carmena: se fiaron de las encuestas del CIS y al final pasó lo que pasó", añadió.

El director de GAD 3 ofreció otro dato relevante: "la suma de los tres partidos de izquierda no da, necesitarán más apoyos que el del PNV. Pero es que la alternativa de PP, Cs y Vox se queda más lejos aún de una mayoría absoluta. La única posibilidad de suma de dos sería una coalición a la alemana de PSOE con PP" porque "ahora mismo ya sería imposible una mayoría absoluta de PSOE y Ciudadanos".

Vox aguanta y el PP supera ya los 90 escaños

En cuanto al bloque del centro-derecha, Narciso Michavila afirmó que "Vox está aguantando bastante bien, baja poquito pero aguanta en esos veintitantos escaños. Los votantes de centro son los que están más en la abstención y ahí, sin lugar a dudas, está sufriendo más Cs: está cediendo bastante voto el partido de Albert Rivera al de Pablo Casado y eso hace que el PP esté superando ya los 90 escaños".

¿Va a variar mucho este pronóstico de aquí a las elecciones?, preguntó Luis Herrero. "No soy capaz de decirlo. Para los institutos van a ser las elecciones más complicadas porque ¿qué sucede si ese votante de centro-derecha que nos dice que no va a ir a votar esta vez decide acudir a votar como hizo en Andalucía o en la Comunidad de Madrid? Eso no lo podemos medir y eso puede hacer que cambie el tablero totalmente", contestó Michavila.