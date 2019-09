Llueve sobre mojado. Las críticas que el Gobierno acarrea desde la campaña electoral del 28-A por el uso "partidista y electoralista" del Palacio de la Moncloa han llegado este viernes a su punto álgido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Preguntada por la presentación de la candidatura de Íñigo Errejón y el posible efecto sobre el electorado socialista, la portavoz gubernamental, Isabel Celaá comenzó su respuesta diciendo:

"El PSOE sale a ganar", solemnizó la ministra portavoz para quien "Errejón ha irrumpido en la escena política con todo derecho pero nosotros no nos desviamos. Consideramos que se está reconfigurando un espacio a la izquierda que era el de Unidas Podemos".

Una afirmación que motivó la pregunta de Libertad Digital sobre "si considera adecuado, decoroso y no electoralista" esa afirmación desde la mesa del Consejo de Ministros. Algo que motivó el malestar de Isabel Celaá: "¿Que esto es electoralista? El sustrato de este Gobierno es el Partido Socialista Obrero Español... De otra manera, no me parece que vaya a suscitar una gran afluencia de público decir que sale a ganar. No me parece que sea objeto de muchos debates".

Y añadió una propuesta a tenor de la pregunta: "Sugiero que no haya más preguntas en esta sala hasta que no se hagan las elecciones porque ante sus preguntas caben dos: una no contestar, lo cual estimarían que es una grosería; y otra no preguntar. Podemos elegir cualquiera de las dos pero vamos a acordarla".

Cataluña: sí hubo "riña" a la Guardia Civil

Rueda de prensa que comenzó con un mensaje de firmeza pero también de prudencia con Cataluña. El Gobierno anunció que impugnará las leyes aprobadas este jueves por el parlament de Cataluña para pedir la retirada de la Benemérita de la comunidad e hizo una defensa del Instituto Armado "que lleva años haciendo un trabajado importantísimo en Cataluña. Está más que garantizada su estancia en Cataluña".

Sin embargo, no negó la supuesta reprimenda que según el diario EL MUNDO dirigió el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska a la Guardia Civil por no haberle informado previamente de la operación. Según Celaá, la "bronca o riña entra dentro de una forma bastante exagerada" de referirse a lo acontecido porque "la Guardia civil ha realizado un trabajo discreto y digno de reconocimiento y respeto" y que forma parte de la normalidad en "la gestión de los asuntos públicos" por parte de los poderes del Estado entre los que está la Benemérita. Y añadió dando carta de naturaleza al malestar trasladado por Marlaska a los mandos de la operación: "El ministerio del interior podía haber tenido más información".

Celaá volvió a entonar la reprobación del Ejecutivo contra el presidente catalán, Quim Torra, por lo ocurrido la víspera en el parlament y advirtió de que "si se dieran las circunstancias para una aplicación eventual del 155, este Gobierno lo haría, pero no se dan". Y preguntada por la posible ruptura de los acuerdos que mantiene el PSC con formaciones independentistas en la diputación de Barcelona y multitud de Ayuntamientos, como solicitan desde el PP, Celaá pidió "no mezclemos ni desorbitemos los temas, por favor. Lo que se produjo ayer fue en el ámbito parlamentario y el Estado de Derecho tiene herramientas" para responder.