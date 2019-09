El Partido Popular modifica su discurso respecto a España Suma. Tras ver el fracaso de la posible alianza en el Pais Vasco, donde Ciudadanos ha cesado a su Secretario de Organización por entablar negociaciones con los de Alfonso Alonso, los populares pasan de la oferta a la advertencia. Aunque en sus declaraciones públicas mantienen la "mano tendida" a los naranjas hasta el próximo lunes, día en el que se acaba el plazo para el registro de coaliciones, las caras más conocidas del PP han comenzado a lanzar un llamamiento a los votantes.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, pedía este viernes a los españoles que "si el señor Albert Rivera sigue anclado en el no", serán ellos "los que tendrán la posibilidad de unir en las urnas lo que Ciudadanos no ha querido unir en una papeleta". Eso sí, Gamarra ha tratado de despojar de culpas al PP asegurando que por ellos "no va a ser, hay tiempo, hasta el último minuto vamos a estar tendiendo la mano porque es importante el España y los españoles".

Línea argumental repetida también por el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que este viernes en una entrevista en TVE aseguraba que en su formación hará un llamamiento para que los electores "unan en la papeleta" lo que "algunos políticos no han querido unir en una plataforma" como ‘España Suma’, en referencia a la reiterada negativa de Rivera y los suyos a coaligarse antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Ciudadanos dice que hay que sumar pero "con inteligencia"

Desde Ciudadanos, tras el capítulo de crisis en el País Vasco, donde desde mayo el partido naranja no tiene ni un solo representante público, cierran filas con la estrategia de Rivera, que rechaza tajantemente una coalición preelectoral con el PP por considerar que arroja "votos a la abstención", si bien mantiene su oferta de una coalición de gobierno con Casado que encabezaría, eventualmente, el partido que quedase por delante el 10-N.

En el argumentando naranja está inscrita en oro la frase "España suma pero la corrupción resta" que el propio líder del partido puso en funcionamiento nada más reaparecer a principios de septiembre tras su vacaciones. En Twitter, el diputado por Toledo y miembro de la Ejecutiva permanente, Juan Carlos Girauta, sintetizaba las razones de su no al PP, entre las que destacaba que su partido "jamás ha pactado con nacionalistas" o que es liberal "también en cuanto a la vida privada".

También en política debería darse por enterado quien recibe un ‘no’ veinte veces. En coalición restamos. 1) Cs es un partido impoluto. 2) Cs es liberal también en cuanto a a la vida privada. 3) Cs jamás ha pactado con nacionalistas. Así que no. Y vale ya, espero. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) September 26, 2019

En rueda de prensa este viernes en Barcelona, la líder en Cataluña y portavoz de la Ejecutiva Nacional, Lorena Roldán, pedía al PP que "no se ponga nervioso, que sumaremos a partir del 10 de noviembre" e insistía en que la forma de sumar es "con inteligencia" como, a su juicio, se hizo en Andalucía, Madrid y Castilla y León.