A un día de que se celebre en Consejo Ciudadano de Podemos, el mayor órgano de dirección entre asambleas, a Pablo Iglesias se le acumulan los problemas. La irrupción de Íñigo Errejón en la política nacional está haciendo bastante daño en las filas de la formación morada y eso que aún no se han celebrado las elecciones. A la cita de mañana están llamados todos los dirigentes territoriales de Podemos en la que será una de las reuniones más tensas que se hayan vivido en la formación.

En este Consejo Ciudadano, Iglesias tenía previsto analizar la estrategia del partido de cara a las elecciones del 10 de noviembre pero ahora tendrá que lidiar antes con los líos, que desde dentro, amenazan al partido. El primero al que tendrán que hacer frente es uno que no esperaban: la dimisión del secretario general de Murcia, Óscar Urralburu, y su número dos, María Giménez, que este mismo viernes han anunciado que abandonan Podemos para pasarse con Errejón a Más País.

Una marcha que no estaba prevista pero que tampoco ha debido sorprender demasiado a Pablo Iglesias ya que Urralburu había apostado antes por Errejón cuando formó parte de su lista en Vistalegre II, la asamblea en la que Errejón quiso disputarle el liderazgo al actual secretario general de Podemos. Ahora el partido quedará en manos de una gestora que deberá decidir qué hacer sin sus dos máximos exponentes en la región que además eran los únicos diputados que Podemos tenía en la Asamblea de Murcia.

De momento la dirección nacional de Podemos mantiene el silencio con respecto a esta desbandada. Sí se ha pronunciado, en cambio, la líder del partido en Andalucía. En una entrevista en la Cadena Ser, Teresa Rodríguez, ha recriminado a Pablo Iglesias que no haya hecho lo suficiente para unir al partido. "Me da miedo a que finalmente las derechas sumen, a que se pierdan votos por el camino y a que no hayamos hecho lo suficiente en un contexto que es complejo y difícil", ha señalado.

Andalucía pide más

Pero no es el único reproche que desde Andalucía hacen a Pablo Iglesias. Desde hace días el partido pide más protagonismo y está dispuesto a conseguirlo le cueste lo que le cueste. De momento no tienen pensado irse con Errejón pero ya han puesto encima de la mesa de Iglesias la necesidad de que se escuche más a nivel nacional su voz.

Por eso han propuesto concurrir a las elecciones generales dentro de Unidas Podemos pero con marca propia: Adelante Andalucía, que incluye a otras formaciones de izquierdas. Su pretensión final es poder tener grupo propio en el Congreso una vez pasen los comicios algo a lo que no parece muy receptivo Iglesias. También le piden reformular las listas a Congreso y Senado y que se hagan desde Andalucía con la nula intervención de Madrid.

Esas son sus pretensiones finales aunque esta mañana Rodríguez ha lanzado un órdago mayor por si sonara la flauta: ha pedido a Iglesias y Errejón que se presenten juntos en Andalucía bajo el paraguas de Adelante Andalucía para evitar la fragmentación del voto de izquierdas. "La esperanza es lo último que se pierde" ha contestado cuando le han preguntado si espera lograr su aspiración

Aragón prefiere olvidar a Echenique

Pero el de Murcia y Andalucía no son los únicos frentes abiertos para el líder morado. También se le acumulan los problemas en Aragón donde el secretario general de la formación, Nacho Escartín, ha pedido que Pablo Echenique, actual secretario de acción de gobierno de Podemos y uno de los más próximos a Iglesias, no sea el cabeza de lista por Zaragoza.

Según Escartín, Echenique es el máximo obstáculo para que Chunta Aragonesista se presente a las elecciones en coalición con Podemos aunque parece que esta formación ya se ha decantado, también, por Íñigo Errejón. En los anteriores comicios del 28 de abril decidieron no presentarse para "no dividir el voto de la izquierda". Ahora cambian de opinión y ven en Más País una oportunidad para ocupar un escaño en el Congreso ya que se les ha ofrecido ser cabeza de lista.

Por su parte, en la formación ecologista Equo viven su propia desintegración dentro de esta guerra abierta por Errejón para hacerse con el voto de la izquierda. Mientras su líder Juan López de Uralde defiende por activa y por pasiva que el partido debe quedarse dentro de la coalición Unidas Podemos, el resto del partido no opina lo mismo y apuesta por presentarse con Más País.